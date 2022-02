Probabili formazioni Juventus Verona/ Diretta tv: subito Zakaria-Vlahovic? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA: CHI GIOCA ALLO STADIUM?

Analizziamo le probabili formazioni di Juventus Verona, la partita che si gioca domenica 6 febbraio alle ore 20:45 e vale per la 24^ giornata di Serie A 2021-2022. I bianconeri, sconfitti al Bentegodi nel match di andata, sono in ripresa e puntano il quarto posto che significherebbe tornare in Champions League, e soprattutto sono stati grandi protagonisti del calciomercato invernale semi-rivoluzionando la rosa, con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria e le partenze di Bentancur e Kulusevski. Massimiliano Allegri medita sull’utilizzo degli acquisti, il bomber serbo naturalmente minaccia di essere di un certo peso.

Intanto il Verona di Igor Tudor, avendo battuto il Bologna in casa prima della sosta, si è ripresentato concretamente nella corsa alla Conference League: chiaramente l’impegno dell’Allianz Stadium è tosto, ma c’è la speranza di uscirne anche con una vittoria – la Vecchia Signora è parecchio imprevedibile quest’anno – e quindi fare un ulteriore salto in avanti. Mentre aspettiamo che la partita prenda il via, proviamo adesso a fare una rapida valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Verona.

DIRETTA JUVENTUS VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Passando per un momento oltre alle probabili formazioni Juventus Verona, non sarà disponibile una diretta tv di Juventus Verona: la partita infatti non rientra nel quadro di quelle che per la 24^ giornata di Serie A sono trasmesse sulla televisione satellitare. L’unico appuntamento è dunque quello sulla piattaforma DAZN, che ha i diritti per mandare in onda integralmente tutto il programma del massimo campionato di calcio: si tratterà di una visione in diretta streaming video tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone (o una smart tv dotata di connessione a internet) e naturalmente riservata agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA

LE SCELTE DI ALLEGRI

Lo abbiamo detto prima: guardando le probabili formaziomi di Juventus Verona i due nuovi acquisti bianconeri possono essere subito titolari. C’è grande curiosità per la prima di Vlahovic, che giocherebbe chiaramente come centravanti di riferimento: il serbo sarebbe davanti a una linea di trequartisti scalzando Morata, ma attenzione alla soluzione “stile 2017” con lo spagnolo esterno sinistro tattico, dunque Cuadrado sull’altro versante e Dybala nella veste di rifinitore. Altrimenti, dentro McKennie che è in competizione con Bernardeschi; da valutare l’equilibrio, ma per questo è stato preso Zakaria che, favorito dalla squalifica di Locatelli, andrebbe subito a giocare titolare facendo coppia con Arthur, cui la cessione di Bentancur dovrebbe concedere più minuti. In difesa invece si dovrebbe andare con Danilo e Luca Pellegrini come terzini, dunque panchina per De Sciglio e Alex Sandro; in porta ci sarà Szczesny, mentre in mezzo De Ligt rimane favorito su Chiellini e Bonucci finalmente può tornare a giocare, dopo i problemi fisici accusati prima della sosta della Serie A.

GLI 11 DI JURIC

È tempo di probabili formazioni di Juventus Verona: l’ex Tudor perde Giovanni Simeone perchè è squalificato: dunque in attacco è un testa a testa tra Kalinic e Lasagna ed è difficile dire chi la spunterà, sicura invece la scelta dei due trequartisti in appoggio che naturalmente saranno Caprari e Barak, i quali hanno singolarmente segnato (8 gol a testa) più gol del miglior marcatore della Juventus (Dybala) ma anche lo stesso numero di reti del duo Morata-Kean. L’altro punto di domanda nell’Hellas è rappresentato da Ilic: il serbo dovrebbe recuperare in tempo utile, qualora però dovesse alzare bandiera bianca ne prenderebbe il posto Tamèze, che ha caratteristiche diverse ma allo stesso modo si accoppia bene con Miguel Veloso, che sarà il regista piazzato davanti alla difesa in un modulo che resta comunque il 3-4-2-1, e che dunque prevede Faraoni e Lazovic sulle corsie laterali anche perché l’ex Frabotta è indisponibile. Così come Dawidowicz: ci sarà dunque spazio per Casale nel terzetto difensivo a protezione di Montipò, gli altri due giocatori a completare il reparto saranno invece Gunter e Ceccherini.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Lu. Pellegrini; Arthur, Zakaria; Cuadrado, Dybala, McKennie; Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Ceccherini, Casale; Faraoni, Ilic, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic. Allenatore: Igor Tudor



