Probabili formazioni Juventus Verona/ Diretta tv: il gioco delle coppie (Serie A, oggi 27 ottobre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA: IN ATTACCO

Molto interessante è quello che ci possono dire le probabili formazioni di Juventus Verona in attacco, anche perché nel modulo 3-5-2 di mister Massimiliano Allegri potenzialmente sono ancora in bilico entrambe le maglie da titolare nell’attacco bianconero. Vlahovic dovrebbe tornare titolare e al suo fianco ci potrebbe essere Kean, che in questo momento è in vantaggio nella considerazione del suo allenatore rispetto a Milik, soprattutto se c’è da affiancare il serbo. Il polacco resta comunque in corsa e lo stesso discorso vale per Chiesa, anzi la sensazione è che il dubbio potrebbe essere proprio di “coppia”, cioè tra Vlahovic-Kean e Milik-Chiesa.

Diretta/ Cagliari Verona Primavera (risultato finale 1-1): l'Hellas la riprende su rigore! (22 ottobre 2023)

Dall’altra parte, l’Hellas Verona di mister Marco Baroni adotta come modulo di riferimento il 3-4-2-1, quindi ci sono tre maglie a disposizione nel reparto offensivo degli scaligeri: sicuramente Lazovic avanza sulla trequarti, Ngonge potrebbe agire sulla stessa linea oppure da seconda punta andando ad affiancare Djuric, che è favorito su Bonazzoli per la maglia da centravanti, senza dimenticare che finalmente è tornato a disposizione anche Henry. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video/ Verona Napoli (1-3) gol e highlights: Garcia esulta con Kvara (Serie A, 21 ottobre 2023)

A CENTROCAMPO

Nelle probabili formazioni di Juventus Verona, per quanto riguarda il centrocampo, è doveroso ricordare che per Massimiliano Allegri sono evidentemente gravi le rinunce a Pogba e Fagioli per tutto il resto della stagione, ma ormai bisognerà fare di necessità virtù. Ecco allora che McKennie serve come mezzala e ciò dare spazio come esterno destro all’altro statunitense e figlio d’arte Weah; in cabina di regia come sempre ci sarà Locatelli, autore del gol partita contro il Milan, con Rabiot come seconda mezzala ed infine sulla fascia sinistra Kostic è in vantaggio su Cambiaso per completare il folto centrocampo a cinque nel modulo 3-5-2 della Juventus.

DIRETTA/ Verona Napoli (risultato finale 1-3): super Kvara, tris azzurro (Serie A, 21 ottobre 2023)

Per quanto riguarda invece la mediana degli ospiti dell’Hellas Verona di mister Marco Baroni, il modulo di riferimento in questo caso è il 3-4-2-1, con gli esterni Faraoni a destra e Doig a sinistra, mentre nel cuore del centrocampo scaligero agirà certamente Folorunsho, al cui fianco Duda è insidiato da Hongla per l’altra maglia da titolare. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA ALL’ALLIANZ?

Le probabili formazioni di Juventus Verona ci accompagnano verso la partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 28 ottobre, valida per la decima giornata di Serie A 2023-2024: sfida molto interessante tra due squadre che hanno una classifica diversa e hanno differenti obiettivi, la Juventus con la vittoria di San Siro si è presa il terzo posto solitario portandosi a due punti dalla vetta della classifica e dunque è in piena corsa per lo scudetto, dovendo però confermare questi progressi cercando di trovare una costanza anche sul piano di brillantezza e concretezza.

Il Verona non vince da sette partite, dopo un grande avvio di stagione: per Marco Baroni la situazione inizia a farsi preoccupante perché si avvicina sensibilmente la zona retrocessione, servirà una prestazione di grande carattere all’Allianz Stadium per strappare almeno un pareggio. Aspettando allora che arrivi sabato sera, possiamo come sempre fare le nostre considerazioni sul modo in cui i due allenatori approcceranno una partita delicata per entrambe e che potrebbe essere meno scontata del previsto, andiamo a leggere quelle che sono le probabili formazioni di Juventus Verona.

DIRETTA JUVENTUS VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Verona sarà visibile anche attraverso i canali della televisione satellitare: sarà dunque un appuntamento riservato agli abbonati, ma come sempre la partita di Serie A potrà essere seguita anche attraverso i servizi di diretta streaming video. Nel primo caso, quello “classico” per il satellite, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go; in alternativa, attivando sui vostri apparecchi mobili (PC, tablet e smartphone) l’abbonamento che dovrete necessariamente sottoscrivere alle piattaforme DAZN o Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA

LE SCELTE DI ALLEGRI

Solito 3-5-2 per Massimiliano Allegri in Juventus Verona: con Danilo e Alex Sandro ai box toccherà ancora a Rugani completare la difesa con Gatti e Bremer, mentre in porta questa volta potrebbe toccare a Perin per il naturale turnover che l’allenatore ogni tanto compie tra i pali. A centrocampo mancheranno Fagioli e Pogba per le note vicende: di conseguenza, a meno che Allegri voglia puntare su Miretti, McKennie si sposterà ancora nel ruolo di mezzala sul centrodestra favorendo così la titolarità di Timothy Weah sulla fascia, sull’altro versante Kostic rimane in vantaggio su Cambiaso mentre a dettare il gioco sarà Locatelli reduce dal gol decisivo a San Siro, con Rabiot mezzala sul centrosinistra. Davanti, il solito ballottaggio: questa volta Vlahovic, il cui primo gol con la maglia della Juventus è stato proprio contro il Verona, dovrebbe tornare titolare o comunque sarà Federico Chiesa in campo dal primo minuto, il secondo giocatore offensivo potrebbe essere Kean che in questo momento dà la sensazione di essere preferito a Milik in caso di titolarità di Vlahovic, in caso contrario la coppia potrebbe essere formata da Chiesa e dal polacco.

LE MOSSE DI BARONI

Tutti a disposizione di Baroni per Juventus Verona, ma Hien potrebbe non farcela: scalda i motori Amione (favorito su Diego Coppola), che eventualmente sarebbe utilizzato in difesa con Dawidowicz e Magnani, naturalmente a protezione del portiere Montipò. Per il resto squadra quasi fatta: l’altro dubbio riguarda il centro del campo dove Duda deve vincere la concorrenza di Hongla. Sugli esterni giocheranno come di consueto Faraoni e Doig, il che porterà Lazovic ad avanzare sulla trequarti; a completare la zona mediana sarà Folorunsho, davanti invece avremo Ngonge che sarà una sorta di jolly perché potrà stazionare tra le linee oppure occupare la casella di seconda punta, andando ad affiancare Djuric. Il gigante bosniaco attualmente è in vantaggio sulla concorrenza, rappresentata soprattutto da Federico Bonazzoli; ricordiamo però che di recente, dopo un lungo stop, nel Verona è tornato a disposizione Thomas Henry che anche con la maglia del Venezia aveva dimostrato di poter essere un fattore nella nostra Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Rugani; T. Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Folorunsho, Doig; Ngonge, Lazovic; Djuric. Allenatore: Marco Baroni











© RIPRODUZIONE RISERVATA