PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA/ Quote: Pogba e Rabiot, francesi assenti

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA: GLI ASSENTI

Ci sono dei calciatori assenti nelle probabili formazioni di Juventus Verona: come sempre, Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Paul Pogba la cui stagione fino a questo momento è stata un calvario, tanto da suscitare parecchi dubbi sul suo ritorno in bianconero. Rientro per la metà di aprile per il francese, sempre che poi vada effettivamente così; inoltre sono squalificati Adrien Rabiot e Leandro Paredes, certamente la tegola maggiore riguarda il primo visto che l’ex di Roma ed Empoli ha giocato pochissimo nella seconda parte di stagione. Restano poi da valutare le condizioni di Federico Chiesa e Filip Kostic, che comunque dovrebbero farcela almeno ad andare in panchina.

Nel Verona i guai sono maggiori: Diego Coppola è squalificato e dunque la difesa dell’Hellas perde quello che è diventato un titolare, mancheranno anche due attaccanti come Milan Djuric, che ha un problema “minore” e potrebbe rientrare a breve, e Thomas Henry che, arrivato in estate dal Venezia, si è rotto il crociato anteriore e dunque ha già terminato la sua stagione. Infine, Marco Zaffaroni dovrà rinunciare a Ajdin Hrustic: l’australiano ha un problema alla caviglia e sarà costretto a saltare la trasferta dell’Allianz Stadium. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI SCENDE IN CAMPO STASERA?

Le probabili formazioni di Juventus Verona ci accompagnano verso la partita in programma stasera all’Allianz Stadium per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Naturalmente l’attenzione dei più si concentrerà soprattutto sui bianconeri di Massimiliano Allegri, per i quali l’obiettivo è quello di salire sempre più alto in attesa di capire che cosa sarà della penalizzazione: ci sono anche Coppa Italia ed Europa League da inseguire, prima della sosta erano arrivate due vittorie consecutive, sia pure accompagnate da discutibili episodi arbitrali, quindi adesso naturalmente si cerca la continuità sul campo, in attesa di notizie dalla giustizia.

Merita tuttavia grande attenzione anche il Verona di Marco Zaffaroni: per l’Hellas prima della sosta era arrivata una sconfitta contro la Sampdoria che rischia di pesare come un macigno sulle speranze di salvezza dei gialloblù, un obiettivo che è tornato ad essere difficile da raggiungere dopo un periodo più favorevole che aveva rilanciato l’ottimismo. Cercare punti anche nelle partite sulla carta impossibili sarà un dovere, quindi andiamo a curiosare con ancora più interesse nelle notizie circa le probabili formazioni di Juventus Verona.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Juventus Verona secondo l’agenzia Snai. I padroni di casa bianconeri partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,42, mentre poi si sale a quota 4,25 già in caso di segno X per il pareggio e fino a 8,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse il Verona a vincere.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA

LE MOSSE DI ALLEGRI

Le probabili formazioni di Juventus Verona dovrebbero prevedere il modulo 3-5-2 per i bianconeri di Massimiliano Allegri. Ci aspettiamo allora Danilo, Bremer e Alex Sandro nella difesa a tre tutta brasiliana davanti al portiere Szczesny; a centrocampo invece ecco Locatelli in cabina di regia, affiancato dalle due mezzali Fagioli e Miretti, mentre sulle fasce potrebbe profilarsi un ballottaggio Cuadrado-De Sciglio a destra e bisogna fare attenzione alla situazione a sinistra, dove dovrebbe giocare Kostic che però è in dubbio per un’infiammazione al tendine d’Achille, quindi è possibile l’avanzamento di Alex Sandro, con inserimento in quel caso di Gatti in difesa. Infine, saranno senza sorprese Vlahovic e Di Maria a formare la coppia d’attacco bianconera.

LE SCELTE DI ZAFFARONI

La replica degli ospiti di mister Marco Zaffaroni potrebbe invece concretizzarsi nelle probabili formazioni di Juventus Verona in un modulo 3-4-2-1 con Montipò come sempre in porta, protetto dalla retroguardia a tre formata da Dawidowicz, Hien e Magnani. A centrocampo ecco Faraoni come esterno destro, mentre Duda e Tameze dovrebbero agire nella coppia mediana ed infine uno tra il favorito Doig e Depaoli sarà il titolare sulla fascia sinistra. I dubbi di formazione tuttavia si concentrano per Zaffaroni sulla trequarti scaligera, dove Braaf, Lazovic, Lasagna e Verdi sono in quattro per due posti a disposizione alle spalle del centravanti Gaich, che sarà il perno offensivo della manovra del Verona.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Di Maria. All. Allegri.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Braaf, Lazovic; Gaich. All. Zaffaroni.











