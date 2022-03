Probabili formazioni Juventus Villarreal/ Diretta tv: la variabile Dybala

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VILLARREAL: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Juventus Villarreal ci immergiamo già con un giorno d’anticipo nell’atmosfera della partita di ritorno degli ottavi di Champions League in programma domani sera naturalmente all’Allianz Stadium di Torino, dove la Juventus cercherà di conquistare la qualificazione ai quarti di finale dopo il pareggio per 1-1 dell’andata, anche per sfatare i risultati degli ultimi anni, che hanno visto la Juventus sempre eliminata troppo presto e da avversarie sulla carta inferiori ai bianconeri.

Di certo i risultati recenti fanno ben sperare, perché la Juventus è clamorosamente tornata in corsa anche per lo scudetto in campionato, pur senza brillare particolarmente dal punto di vista della qualità di gioco. Sabato scorso contro la Sampdoria è arrivata una nuova vittoria, ma basterà questo gioco difensivo per fare strada in Europa? Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Juventus Villarreal.

DIRETTA JUVENTUS VILLARREAL IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Juventus Villarreal sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime, come ormai abbiamo imparato per la principale partita del mercoledì di Champions League. Si tratterà allora più che di una diretta tv più correttamente di una diretta streaming video, che sarà riservata agli abbonati a questo servizio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VILLARREAL: LE SCELTE DEI MISTER

LE MOSSE DI ALLEGRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Villarreal molto potrebbe dipendere dal rientro di Dybala. Al momento però riteniamo più probabile che la Joya non ci sia, almeno dal primo minuto, dunque per Massimiliano Allegri il più probabile assetto nel reparto offensivo dovrebbe essere quello con la coppia formata da Morata e Vlahovic al culmine di un modulo 4-4-2 che garantisca anche ordine ed equilibrio, parole chiave per il livornese.

Ecco poi che Cuadrado potrebbe essere schierato sulla linea dei centrocampisti, naturalmente come esterno destro e lasciando quindi spazio a Danilo come terzino alle sue spalle; sulla corsia di sinistra invece potrebbero agire Alex Sandro sulla linea dei difensori e Rabiot in mediana, con le due coppie centrali che sarebbero Rugani-De Ligt in difesa visti i problemi dei due veterani azzurri e Locatelli-Arthur invece a centrocampo. Infine, in porta ci sarà naturalmente Szczesny.

LE SCELTE DI EMERY

Sul fronte spagnolo, ecco che pure per il Sottomarino Giallo ci dovrebbe essere il modulo 4-4-2 come punto di riferimento iniziale per le probabili formazioni di Juventus Villarreal nelle idee dell’allenatore Unai Emery. Negli undici titolari, ci attendiamo la presenza di Rulli come portiere, protetto da una linea difensiva a quattro che potrebbe essere composta da Foyth, Albiol, Pau Torres e Pedraza.

Altra linea a quattro uomini pure a centrocampo, con Chukwueze esterno destro, la coppia centrale formata da Capoue e Parejo, infine Yeremi Pino sulla corsia di sinistra; infine, ecco che il tandem d’attacco del Villarreal domani sera all’Allianz Stadium per provare a sorprendere la Juventus potrebbe essere formato da Lo Celso e Danjuma.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VILLARREAL

JUVENTUS (4-4-2): Szczęsny; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata, Vlahovic. All. Allegri.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Yeremi Pino; Lo Celso, Danjuma. All. Emery.

