Probabili formazioni Juventus Villarreal/ Quote, Allegri punta su Chiellini e Dybala?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VILLARREAL: CHI GIOCA ALL’ALLIANZ STADIUM?

Le probabili formazioni di Juventus Villarreal ci conducono a parlare del ritorno degli ottavi di Champions League: appuntamento all’Allianz Stadium alle ore 21:00 di mercoledì 16 marzo, il primo dato da tenere a mente è ovviamente che all’andata è finita 1-1, e che la sparizione del valore doppio sui gol in trasferta può tecnicamente aiutare i bianconeri (che con lo 0-0 non sarebbero eliminati) ma a dire il vero in questo caso conta il giusto, perché se si parte da un risultato di parità i calcoli non si possono fare e bisogna pensare a costruire una partita per vincere, senza se e senza ma.

Il secondo dato è che la Juventus sta bene, a Marassi contro la Sampdoria ha ottenuto la terza vittoria consecutiva in campionato e continua a essere virtualmente in corsa per lo scudetto, ma soprattutto ha aumentato il gap in chiave quarto posto; avendo poi recuperato qualche infortunato, si presenta a questa partita con il morale alto ma dovendo assolutamente togliersi dalla testa il ricordo delle ultime due eliminazioni; ora noi studiamo le possibili scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Villarreal.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Juventus VIllarreal, e la squadra bianconera è favorita: il segno 1 che identifica la sua vittoria vi farebbe infatti guadagnare 1,90 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro abbiamo un valore corrispondente a 4,25 volte la vostra puntata sul segno 2, che naturalmente regola l’ipotesi della vittoria del Submarino Amarillo. Il pareggio, per il quale dovrete giocare il segno X, con questo bookmaker porterebbe in dote una vincita che equivale a 3,40 volte la somma che avrete pensato di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VILLARREAL

I DUBBI DI ALLEGRI

Come dicevamo, nelle probabili formazioni di Juventus Villarreal ci sono buone notizie per Massimiliano Allegri che recupera praticamente tutti: restano ai box Bonucci e Zakaria ma ci sono Chiellini e Dybala, che potrebbero anche giocare titolari. Se così fosse, il capitano formerebbe la coppia centrale con De Ligt a protezione di Szczesny mentre Dybala andrebbe a completare il tridente pesante, Allegri infatti dovrebbe affidarsi a Vlahovic come centravanti e al ritrovato Morata (doppietta sabato) sul centrosinistra, tenendo dunque Cuadrado come potenziale terzino destro. Sull’altro versante potrebbe agire Danilo, che dei potenziali giocatori sulla mancina è quello che sta sicuramente meglio e che dunque potrebbe avere campo; questo ovviamente con Dybala titolare, altrimenti Cuadrado alzerebbe la sua posizione e Danilo giocherebbe a destra. In mediana si va verso la conferma del terzetto Locatelli-Arthur-Rabiot, ma ha recuperato anche Bernardeschi che torna utile anche per il tridente, verosimilmente però l’ex Fiorentina dovrà partire dalla panchina.

LE SCELTE DI EMERY

Certamente nelle probabili formazioni di Juventus Villarreal Unai Emery ha le sue gatte da pelare: il tecnico del Submarino Amarillo aveva parlato positivamente dei progressi di Gerard Moreno, che però non è stato convocato per il Celta Vigo e dunque dovrebbe rimanere ai box. Sabato non era in campo nemmeno Foyth, altro giocatore in dubbio (pronto nel caso Aurier) ma rischiano anche Raul Albiol e Capoue: la sensazione è che con loro assenti Emery punterà su Aissa Mandi al centro con Pau Torres e, nel settore centrale, su Coquelin che sarebbe favorito su Iborra per affiancare Parejo; il modulo sarebbe il 4-2-3-1 con Rulli in porta e Pedraza terzino sinistro, poi sulla trequarti Lo Celso nel suo ruolo naturale stretto tra Chukwueze e Trigueros che se la gioca con Yeremi Pino, come prima punta invece i dubbi sono ben pochi e infatti Danjuma è nettamente favorito sulla concorrenza, che si riduce di fatto al solo Boulaye Dia visto che anche Paco Alcacer è indisponibile.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VILLARREAL

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Locatelli, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri

VILLARREAL (4-2-3-1): Rulli; Aurier, Raul Albiol, Pau Torres, Pedraza; Coquelin, Parejo; Chukwueze, Lo Celso, Trigueros; Danjuma. Allenatore: Unai Emery



