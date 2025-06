Probabili formazioni Juventus Wydad, le quote e le mosse di Tudor su moduli e titolari (Mondiale per Club 2025, oggi 22 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS WYDAD: CONFERMA BIANCONERA?

Con le probabili formazioni Juventus Wydad ci avviciniamo alla partita per la seconda giornata del girone G del Mondiale per Club 2025. Igor Tudor, confermato sulla panchina bianconera dopo la qualificazione per la prossima Champions League, cercherà a Philadelphia il sigillo anticipato per gli ottavi di finale.

Diretta River Plate Monterrey/ Streaming video tv: argentini favoriti (Mondiale per Club 2025, 22 giugno)

La Juventus nella prima giornata ha fatto tutto per bene con una vittoria per 5-0 contro gli emiratini dell’Al Ain, l’attacco si è scatenato e hanno trovato uno o più gol Kolo Muani, Conceicao e Yildiz, il modo migliore per approcciare il torneo prima di regalarsi una “gita” alla Casa Bianca, compreso l’incontro con il presidente Donald Trump.

Probabili formazioni Inter Urawa Reds/ Quote: Chivu cambia qualcosa? (Mondiale per Club 2025, oggi 21 giugno)

Il Wydad Casablanca sarà una rivale che potrebbe presentare delle similitudini con l’Al Ain: i marocchini all’esordio perdendo per 2-0 contro il City non hanno sfigurato, però non sono mai stati davvero in lotta e logicamente la Juventus vorrà ricavare un’altra vittoria per passare il turno.

Le mosse di Igor Tudor per le probabili formazioni Juventus Wydad quindi saranno più improntate a ruotare la rosa o al desiderio di cogliere un’altra vittoria senza affanni? Alle porte poi avremo il Manchester City, ma il big-match giocato da qualificati avrebbe un altro sapore, anche perché l’incrocio con il girone H non è detto sia più favorevole per chi vincerà il girone…

Probabili formazioni Bayern Boca Juniors/ Quote: chi gioca il big-match? (Mondiale per Club 2025, 21 giugno)

QUOTE E PRONOSTICO

La consueta incursione nel pronostico ci dice che Juventus Wydad non dovrebbe avere storia secondo le quote Snai. La vittoria bianconera è quotata a 1,21, mentre già il pareggio toccherebbe una valutazione pari a 6,00. Infine, un’impresa marocchina varrebbe la bellezza di 13 volte la posta.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS WYDAD

IL TRIDENTE PER TUDOR

Igor Tudor nelle probabili formazioni Juventus Wydad potrebbe confermare i protagonisti della goleada precedente schierando di nuovo in attacco il tridente con Conceição ala destra, Kolo Muani centravanti e Yildiz evidentemente a sinistra. Il modulo dovrebbe essere infatti il 3-4-3 e alora, tornando adesso in difesa, indichiamo Di Gregorio in porta e davanti a lui il terzetto che dovrebbe vedere in campo dal primo minuto Savona, Kalulu e Kelly. Come esterno destro possibile favorito Alberto Costa, con Cambiaso sull’altra corsia e il padrone di casa McKennie insieme a Thuram nel cuore del gioco.

CHI GIOCA PER BENHACHEM?

Ovviamente conosciamo molto meno i giocatori del mister marocchino Mohamed Amine Benhachem nelle probabili formazioni Juventus Wydad, potrebbe prevalere la prudenza e allora disegniamo un coperto modulo 5-4-1: Benabid è il portiere, mentre i cinque difensori potrebbero essere Moufid, Meijers, Ferreira, Boutouil e Moufi, con compiti soprattutto difensivi quindi anche per i due terzini; il capitano è Nordin Amrabat, il fratello di Sofyan che sarà uno dei quattro centrocampisti del Wydad, probabilmente con Zemraoui, Moubarik e Lorch, infine davanti ecco il centravanti Mailula.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS WYDAD: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Kelly; Costa, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz, Kolo Muani. All. Tudor.

WYDAD (5-4-1): Benabid; Moufid, Meijers, Ferreira, Boutouil, Moufi; Amrabat, Zemraoui, Moubarik, Lorch; Mailula. All. Benhachem.