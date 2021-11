Probabili formazioni Juventus Zenit/ Quote: si rivedono Chiesa e De Ligt, out Kean

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ZENIT: CHI GIOCA STASERA?

Con le probabili formazioni di Juventus Zenit andiamo ad analizzare la partita valida per la 4^ giornata nel gruppo H di Champions League 2021-2022: squadre in campo alle ore 21:00 di martedì 2 novembre, con i bianconeri che, dopo il colpo di San Pietroburgo firmato Kulusevski, guidano il girone a punteggio pieno e, avendo la sfida contro la terza in classifica, hanno bisogno di un pareggio casalingo per centrare gli ottavi di finale con due turni di anticipo, aspettando poi il Chelsea per la lotta al primo posto.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MANCHESTER UNITED/ Diretta tv, Ilicic sarà titolare?

Sarebbe anche un ottimo modo per riprendere fiducia dopo le due sconfitte consecutive in Serie A, che di fatto hanno allontanato definitivamente lo scudetto; lo Zenit si gioca la terza posizione per retrocedere in Europa League e il pareggio starebbe anche bene, dunque vedremo cosa succederà ma intanto possiamo dare uno sguardo a quelle che saranno le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Zenit all’Allianz Stadium.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ZENIT/ Diretta tv: in attacco occasione per Kulusevski

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Juventus Zenit, e allora andiamo a vedere cosa ci dice il bookmaker circa la partita di Champions League. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,53 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio porta in dote una cifra corrispondente a 4,25 volte la giocata, mentre con il segno 2 per l’affermazione degli ospiti il valore del vostro guadagno ammonterebbe a 6,25 volte l’importo che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ZENIT

I DUBBI DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri potrebbe decidere, nelle probabili formazioni di Juventus Zenit, di dare campo a Rugani e Kulusevski: il primo giocherebbe ovviamente al centro della difesa insieme a De Ligt, il secondo invece agirebbe come seconda punta in un attacco eventualmente atipico, perché a completarlo sarebbe Dybala che parte favorito su Morata. Potrebbe farcela Federico Chiesa, non Kean: l’ex Fiorentina dunque si prenderebbe la maglia sulla corsia ma potrebbe anche giocare davanti – lo deciderà Allegri – nel primo caso sarebbe l’occasione per far rifiatare Cuadrado perché a sinistra opererebbe il recuperato Bernardeschi. In mezzo, quasi scontato il ritorno di Locatelli nella formazione titolare: Bentancur e McKennie si giocano il posto al fianco dell’ex Sassuolo, mentre a completare la difesa dovrebbero essere Danilo e Alex Sandro (con Szczesny in porta) anche se il secondo, sotto tono, potrebbe anche lasciare la maglia a Luca Pellegrini.

Probabili formazioni Atalanta Manchester United/ Quote, Muriel o Duvan Zapata?

LE SCELTE DI SEMAK

Il dubbio di Sergey Semak nelle probabili formazioni di Juventus Zenit riguarda Douglas Santos: con il terzino recuperato si aprirebbe il ballottaggio tra Sutormin e Vyacheslav Karavaev a destra, altrimenti entrambi saranno titolari con uno dei due che cambierà corsia. In porta giocherà Kritsyuk; difesa a tre comandata dai due veterani Rakitskiy e Lovren in mezzo ai quali opererà come sempre Chistyakov, dei laterali abbiamo detto mentre nel settore nevralgico del campo avremo il tandem formato da Wilmar Barrios e Wendel. Per quanto riguarda il settore avanzato, sarà un tridente: Claudinho sarà sicuramente in campo a sinistra, sull’altro versante si prepara Mostovoy che dovrà nuovamente prendere il posto dell’infortunato Malcom (come in campionato), la prima punta sarà Dzyuba anche se Azmoun sta pian piano recuperando la condizione, dunque potrebbe essere lanciato titolare dal suo allenatore e magari anche come esterno tattico.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; F. Chiesa, Locatelli, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Kulusevski. Allenatore: Massimiliano Allegri

ZENIT (3-4-3): Kritsyuk; Rakitskiy, Chistyakov, Lovren; Sutormin, Wendel, W. Barrios, V. Karavaev; A.Mostovoy, Dzyuba, Claudinho. Allenatore: Sergey Semak



© RIPRODUZIONE RISERVATA