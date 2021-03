Probabili formazioni Kazakistan Francia/ Quote: quanto turnover per i Bleus?

PROBABILI FORMAZIONI KAZAKISTAN FRANCIA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Kazakistan Francia ci introducono alla partita che oggi pomeriggio (almeno per il fuso italiano) si giocherà a Nur-Sultan, capitale del Kazakistan, per la seconda giornata del girone D delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. I padroni di casa del Kazakistan faranno proprio oggi il loro debutto nella competizione, mentre i campioni del Mondo in carica della Francia arrivano dal pareggio casalingo contro l’Ucraina di mercoledì sera, un risultato non negativo di per sé ma che ci dice come pure la Francia iridata dovrà lottare per prendersi un posto ai prossimi Mondiali, che sarà garantito di diritto solo alle squadre vincitrici di ogni giorno della zona europea. Vietato dunque fare passi falsi per gli uomini del c.t. Deschamps: in attesa della partita, scopriamo quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Kazakistan Francia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Kazakistan Francia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai: il segno 2 è dato quasi per scontato e offerto dunque a 1,14, mentre poi si sale già a quota 7,25 in caso di segno X per il pareggio e fino a 18 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria del Kazakistan contro i campioni del Mondo.

PROBABILI FORMAZIONI KAZAKISTAN FRANCIA

LE SCELTE DI BAYSUFINOV

Il commissario tecnico dei padroni di casa, Baysufinov, potrebbe proporre il modulo 3-5-2 come punto di riferimento per la Nazionale ex sovietica nelle probabili formazioni di Kazakistan Francia: in porta il titolare dovrebbe essere Pokatilov; davanti a lui potremmo vedere una difesa a tre formata invece da Erlanov, Alip e Marochkin; folta linea a cinque per il Kazakistan a centrocampo, con Vorogovskiy, Abiken, Tagybergen, Kuat e Dosmagambetov candidati alle maglie da titolari; infine Aymbetov e Karimov potrebbero trovare posto dal primo minuto nel tandem d’attacco.

LE MOSSE DI DESCHAMPS

Sul fronte ospite, le probabili formazioni di Kazakistan Francia dovrebbero vedere il c.t. Didier Deschamps impegnato a fare un po’ di turnover, considerando pure il fatto che si giocheranno ben tre partite nel giro di una settimana. In difesa ad esempio Lenglet insidia Kimpembe per affiancare Varane, mentre Digne potrebbe entrare in ballottaggio con Lucas Hernandez; a centrocampo invece l’ex juventino Pogba potrebbe prendere il posto dell’attuale bianconero Rabiot al fianco di Kanté. Infine in attacco non dovrebbero esserci dubbi su Griezmann e Mbappé, ma potrebbero esserci novità sulle altre due maglie del reparto offensivo del 4-2-3-1 della Francia, con Dembélé che proverà a soffiare a Coman il posto da ala destra e Martial che farà la stessa cosa nel ballottaggio con Giroud come prima punta.

IL TABELLINO

KAZAKISTAN (3-5-2): Pokatilov; Erlanov, Alip, Marochkin; Vorogovskiy, Abiken, Tagybergen, Kuat, Dosmagambetov; Aymbetov, Karimov. All. Baysufinov.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Lenglet, L. Hernandez; Pogba, Kanté; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Martial. All. Deschamps.



