Probabili formazioni La Partita-Una notte per Diego/ Chi gioca? Parata di stelle!

PROBABILI FORMAZIONI LA PARTITA-UNA NOTTE PER DIEGO

Questa sera, mercoledi 2 giugno 2021, è in programma La Partita – Una notte per Diego, partita amichevole prevista alle ore 21.25 allo Stadio Maradona di Fuorigrotta, che vedrà scontrarsi Napoli e Resto d’Italia, in memoria del Pibe de Oro, tragicamente scomparso il 25 novembre scorso. Scopo dell’evento di gran calcio, che vedrà in campo la Nazionale Attori Napoli con attori, cantanti e personalità del calcio legati alla città campana, contro la Nazionale Attori Resto d’italia, per sostenere i progetti di Save the Children, oltre che a promuovere le battaglie sociali per cui l’associazione Calciatori Attori Italiani Onlus promuove, contro il bullismo e la violenza di genere.

Probabili formazioni Olanda Scozia/ Quote, pochi dubbi per Clarke!

La partita amichevole, che pure è stata già disputata lo scorso 24 maggio, sarà però trasmessa in tv su Rai 2 solo questa sera, e nulla è trapelato nel frattempo, per lasciare agli spettatori la sorpresa: andiamo allora subito a vedere quali saranno gli ospiti più attesi di questo bel match amichevole, in ricordo di Diego Armando Maradona. Per le probabili formazioni di La Partita -Una notte per Diego, infatti ci attendiamo una vera e propria parata di stelle in campo questa sera: trattandosi però di un evento benefico, non si avrà oggi la pretesa di parlare di ruoli o moduli, anche se per almeno agli ex calciatori e i giocatori che sono invece ancora in attività, si può dire qualcosa di più a livello tattico.

Probabili formazioni Inghilterra Austria/ Quote, tanti giovani per Southgate

PROBABILI FORMAZIONI LA PARTITA-UNA NOTTE PER DIEGO: NAPOLI CONTRO RESTO D’ITALIA

Come detto, per le probabili formazioni di La Partita – Una Notte per Diego, avremo in campo allo stadio Diego Armando Maradona, due squadre e dunque la formazione “Napoli” con personalità del mondo della musica, dello spettacolo e del calcio legate alla città campana e la squadra “Resto d’Italia”, con la Nazionale attori calciatori. Tra i nomi di maggior prestigio che sono state convocati, ecco che per il mondo del calcio spiccano i nomi di Fabio Quagliarella, Emanuele Calaiò, Evaristo Beccalossi, Gigi Di Biagio, Antonio Di Natale, Gennaro Iezzo, Stefano Colantuono, Stefano Mauri, Guglielmo Stendardo e Federico Balzaretti. Ma non saranno i soli: tra gli artisti saranno oggi riflettori puntati anche su Maurizio Battista, Carlo Buccirosso, Luca Capuano, Ninetto Davoli, Enzo Decaro, Gabriel Garko, Gigi e Ross, Biagio Izzo, Federico Moccia, Franco Oppini, Francesco Paolantoni.

LEGGI ANCHE:

Probabili formazioni Germania Danimarca/ Quote, qualche dubbio per Loew

© RIPRODUZIONE RISERVATA