PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ATLETICO MADRID/ Quote, Immobile vs Morata si ripropone (19 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ATLETICO MADRID: IL DUELLO

Ciro Immobile e Alvaro Morata saranno fatalmente i protagonisti del duello di spicco nelle probabili formazioni di Lazio Atletico Madrid. Attaccanti di grandissimo livello, sono accomunati dai trascorsi alla Juventus e anche dalle difficoltà con le rispettive Nazionali, di cui sono i numeri 9 ma spesso al centro delle critiche, forse pure esagerate. In ogni caso, non si può discutere il feeling di Ciro Immobile e Alvaro Morata con il gol. L’attaccante italiano è il migliore marcatore di tutti i tempi della Lazio, quattro volte capocannoniere della Serie A di cui tre con la maglia biancoceleste e una volta capocannoniere della Europa League.

In Champions la sua stagione migliore fu sicuramente il 2020-2021, quando segnò cinque gol in altrettante partite giocate con la Lazio che era ancora di Simone Inzaghi. Dall’altra parte, ecco che per Alvaro Morata le due migliori stagioni in Champions League sono state entrambe con la maglia della Juventus, perché parliamo dei cinque gol del 2014-2015 (con tanto di finale contro il Barcellona) e poi le sei reti proprio del 2020-2021, anno felice in Europa per entrambi i protagonisti del nostro duello. C’è però per Morata da smentire lo zero della scorsa edizione: i tifosi della Lazio sperano che si sblocchi in altre occasioni… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LAZIO ATLETICO MADRID: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Leggiamo le probabili formazioni di Lazio Atletico Madrid per presentare le mosse di Maurizio Sarri e del grande ex (da calciatore) Diego Simeone verso la grande partita che stasera allo stadio Olimpico segnerà per la Lazio un ritorno di lusso in Champions League, contro un ex che ha scritto pagine importanti della storia della Lazio, ma soprattutto con una sfida decisamente impegnativa, dal momento che sulla carta proprio gli spagnoli sono la formazione di spicco del gruppo, quindi iniziare con il piede giusto sfruttando il fattore campo sarebbe già prezioso per la Lazio, specie considerando l’avvio sofferto in campionato.

Il sorteggio ha dato teoricamente una mano, perché la testa di serie del girone E sarà il Feyenoord, di conseguenza si capisce perché consideriamo l’Atletico Madrid come principale punto di riferimento nonostante l’anno scorso i Colchoneros clamorosamente chiusero all’ultimo posto nel proprio gruppo. Attenzione però: non ci sono colossi, ma nemmeno squadre troppo deboli, perché la quarta sarà il Celtic, quindi ogni punto potrebbe fare la differenza verso un più che credibile approdo agli ottavi di finale. Tutto questo premesso, per ora analizziamo tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Lazio Atletico Madrid.

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo ecco uno sguardo anche al pronostico su Lazio Atletico Madrid secondo le quote dell’agenzia Snai. Partono favoriti pur se in trasferta gli spagnoli, infatti il segno 2 è quotato a 2,55 mentre con il segno 1 per la vittoria della Lazio si arriva a quota 2,90, infine per il pareggio si salirebbe ancora un pochino, dal momento che il segno X vale 3,20 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ATLETICO MADRID

LE MOSSE DI SARRI

Nelle probabili formazioni di Lazio Atletico Madrid, ecco che Maurizio Sarri dovrebbe scegliere il classico modulo 4-3-3. Quanto agli interpreti, si comincia naturalmente con Provedel in porta; davanti a lui, la linea a quattro della difesa potrebbe vedere titolari Hysaj, Casale, Romagnoli e Marusic da destra a sinistra; a centrocampo vogliamo provare ad indicare come titolare Guendouzi al fianco del regista Cataldi e naturalmente Luis Alberto per completare il terzetto mediano; infine, dovrebbero esserci pochi dubbi sul tridente d’attacco della Lazio, con Felipe Anderson a destra, Immobile ovviamente centravanti e per finire Zaccagni come ala sinistra.

LE SCELTE DI SIMEONE

Sul fronte spagnolo, la risposta dell’amatissimo ex Diego Simeone per le probabili formazioni di Lazio Atletico Madrid dovrebbe prevedere come modulo di riferimento il 3-5-2, con questi possibili undici titolari: cominciamo da Oblak in porta; attenzione poi a Witsel che dovrebbe essere collocato nella difesa a tre con Hermoso e Savic, mentre nel folto centrocampo a cinque dell’Atletico Madrid i titolari potrebbero essere da destra a sinistra Molina, Barrios, De Paul, Saul e Samuel Lino; infine, ecco due nomi di lusso per la coppia d’attacco dei Colchoneros, che sarà infatti formata allo stadio Olimpico da Griezmann e da Morata come prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ATLETICO MADRID: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Hermoso, Savic; Molina, Barrios, De Paul, Saul, Samuel Lino; Griezmann, Morata. All. Simeone.











