Probabili formazioni Lazio AZ Alkmaar/ Diretta tv: Sarri non fa turnover

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO AZ ALKMAAR: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Lazio AZ Alkmaar ci avviciniamo alla partita che avrà luogo già domani allo stadio Olimpico per l’andata degli ottavi di Conference League, dal momento che questa settimana devono giocare in casa nelle Coppe entrambe le formazioni romane. La Lazio di Maurizio Sarri ci arriva con il morale sicuramente molto alto grazie al colpo di venerdì scorso in casa della capolista Napoli, una vittoria pesantissima sulla strada verso la qualificazione alla prossima Champions League ed enorme iniezione di fiducia dal punto di vista psicologico.

Avversaria Lazio è l'AZ Alkmaar/ Diretta sorteggio ottavi Conference League

In Conference League la Lazio si candida quindi ad essere una delle più autorevoli candidate per la vittoria finale: nel turno dei playoff ha eliminato i rumeni del Cluj, ora l’ostacolo si chiama AZ Alkmaar. Gli olandesi tornano in gioco negli ottavi avendo vinto il loro girone e sono terzi in classifica nella Eredivisie, il loro campionato nazionale, quindi sono un ostacolo da non sottovalutare, ma la Lazio ha tutte le capacità per superare il turno. Nel frattempo, scopriamo che cosa ci possono dire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Lazio AZ Alkmaar.

DIRETTA/ Sorteggio ottavi Conference League: Fiorentina Sivasspor e Lazio AZ Alkmaar

DIRETTA LAZIO AZ ALKMAAR STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio AZ Alkmaar, andata degli ottavi di Conference League, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale numero 201 della piattaforma satellitare) con la possibilità per gli abbonati di seguire il match anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go oppure anche sulla piattaforma DAZN, naturalmente anche in questo secondo caso sarà una visione riservata agli abbonati a questo servizio.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO AZ ALKMAAR

LE MOSSE DI SARRI

Nelle probabili formazioni di Lazio AZ Alkmaar il turnover dovrebbe essere estremamente ridotto da parte di Maurizio Sarri, perché vincere la Conference League è un obiettivo significativo per i biancocelesti. Nel modulo 4-3-3 dovremmo vedere il portiere “di Coppa” Maximiano, ma per il resto ci sarà spazio per quasi tutti i titolari, a cominciare dalla difesa a quattro che infatti schieriamo con Marusic, Casale, Romagnoli e Lazzari da destra a sinistra; seguendo questa logica, ecco a centrocampo il terzetto con Milinkovic-Savic, Cataldi in cabina di regia ed infine Luis Alberto; nomi di lusso nel tridente offensivo per mister Sarri, che infatti dovrebbe schierare Felipe Anderson ala destra, Immobile centravanti e Zaccagni a sinistra.

Avversaria Fiorentina è il Sivasspor/ Diretta sorteggio ottavi Conference League

LE SCELTE DI JANSEN

Qualche cenno anche sulle scelte dell’allenatore olandese Pascal Jansen per quanto riguarda le probabili formazioni di Lazio AZ Alkmaar. Il modulo di riferimento dovrebbe essere uno speculare 4-3-3, con questi possibili undici titolari: Ryan in porta; davanti a lui da destra a sinistra i quattro difensori dovrebbero essere Sugawara, Chatzidiakos, Goes e Kerkez; schieriamo poi a centrocampo il terzetto titolare composto da Reijnders, Clasie e Mijnans; infine il tridente d’attacco dell’AZ Alkmaar allo stadio Olimpico dovrebbe vedere in campo dal primo minuto Odgaard, Pavlidis e Karlsson.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO AZ ALKMAAR: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Marusic, Casale, Romagnoli, Lazzari; Milinkovic-Savic, Cataldi, L. Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

AZ ALKMAAR (4-3-3): Ryan; Sugawara, Chatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Clasie, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. All: Jansen.











© RIPRODUZIONE RISERVATA