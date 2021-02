Probabili formazioni Lazio Bayern/ Diretta tv, Flick senza Gnabry e Thomas Muller

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BAYERN: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Lazio Bayern parliamo della partita che si gioca alle ore 21:00 di martedì 23 febbraio: nell’andata degli ottavi di Champions League 2020-2021 i biancocelesti, qualificatisi come secondi del girone alle spalle del Borussia Dortmund, hanno una grande montagna da scalare perché affrontano i campioni in carica, che l’anno scorso hanno vinto il titolo con 11 successi in altrettante partita disputate e dunque sono favoritissimi anche per superare questo turno, e fortemente candidati a fare il bis.

Il Bayern Monaco tuttavia ha perso l’ultimo match di Bundesliga, cadendo sul campo dell’Eintracht Francoforte; la squadra di Simone Inzaghi ha invece ottenuto il sesto successo nelle ultime sette partite, piegando la Sampdoria e rimanendo ampiamente in corsa per un posto nelle prime quattro della Serie A. Sarà interessante vedere quello che succederà in campo allo stadio Olimpico; mentre aspettiamo proviamo a fare una rapida valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Lazio Bayern.

DIRETTA LAZIO BAYERN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BAYERN

LE SCELTE DI INZAGHI

Simone Inzaghi, per Lazio Bayern, schiera un 3-5-2 classico: Luiz Felipe resta ai box e allora in difesa potrebbe esserci Hoedt a fare compagnia ad Acerbi e Stefan Radu, in porta Reina gioca una partita da ex mentre i due esterni che si alzano sulla linea dei centrocampisti saranno Manuel Lazzari e Marusic, anche se potrebbe essere utile l’esperienza di Lulic che ha un’occasione di tornare titolare in una partita importante. Vedremo poi la classica mediana: Lucas Leiva a fare da frangiflutti davanti al reparto arretrato, al suo fianco Luis Alberto (reduce dal settimo gol in campionato) e Sergej Milinkovic-Savic. Sostanzialmente Inzaghi farà pochissimo turnover, come al solito, anche perché uno dei limiti della Lazio è quello di non avere troppe riserve all’altezza dei titolarissimi; così anche in attacco, dove Caicedo rappresenterebbe una scelta di maggiore fisicità ma ancora una volta dovrebbe lasciare il posto a Joaquin Correa, che rispetto a lui è più utile tatticamente muovendosi lungo il fronte offensivo e garantendo la giusta profondità a Immobile, uno dei migliori attaccanti in Europa nell’attaccare gli spazi.

GLI 11 DI FLICK

È nei guai Hans-Dieter Flick, che in Lazio Bayern recupera tre giocatori ma deve ancora fare i conti con parecchie indisponibilità. Al centro della difesa ha recuperato Jerome Boateng, che dunque dovrebbe essere schierato al fianco di Alaba con Alphonso Davies a percorrere la corsia sinistra; a destra potrebbe tornare Kimmich, perché Goretzka è un altro rientro importante che agirà al centro del campo in compagnia di Marc Roca, così da non dover adattare Sule a terzino destro. Sono out Tolisso, Gnabry e Thomas Muller: davanti allora il tecnico dei bavaresi non potrà che confermare Choupo-Moting come trequartista, anche se l’alternativa è quella di avanzare Goretzka ma avendo comunque la coperta corta, pur se eventualmente si potrebbe giocare con Javi Martinez centrale e Alaba davanti alla difesa, come già accaduto nel corso della carriera. Leroy Sané e Coman saranno le due frecce esterne che supporteranno Robert Lewandowski, naturalmente la prima punta della squadra.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): Reina; Hoedt, Acerbi, S. Radu; M. Lazzari, S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; J. Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, J. Boateng, Alaba, A. Davies; Marc Roca, Goretzka; L. Sané, Choupo-Moting, Coman; Lewandowski. Allenatore: Hans-Dieter Flick



