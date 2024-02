Probabili formazioni Lazio Bayern Monaco/ Quote: verso il tridente (Champions League, 14 febbraio 2024)

Leggiamo le probabili formazioni di Lazio Bayern Monaco per entrare nel clima della partita di questa sera allo stadio Olimpico per l’andata degli ottavi di Champions League che sarà evidentemente una sfida difficilissima ma anche affascinante per i biancocelesti di Maurizio Sarri contro i bavaresi allenati da Thomas Tuchel. La Lazio ha superato il girone E chiudendo al secondo posto, con qualificazione raggiunta grazie alla vittoria sul Celtic: già gli ottavi di finale sono un traguardo eccellente per i capitolini, ora tutto quello che ancora dovesse venire sarebbe tanto di guadagnato, soprattutto pensando alle difficoltà affrontate in questi mesi in campionato dalla Lazio versione 2023-2024.

Probabili formazioni Lazio Bayern Monaco/ Diretta tv: dubbi per Sarri (Champions League, 13 febbraio 2024)

Certo, il sorteggio non è stato particolarmente benevolo con la Lazio, che infatti è stata abbinata al Bayern Monaco, uno dei tradizionali colossi del calcio europeo, che ha vinto il proprio girone con una marcia praticamente perfetta costituita da cinque vittorie e un pareggio in sei giornate e che punta ben più in là rispetto al “semplice” (per il Bayern) raggiungimento degli ottavi di finale, cioè tornare sul tetto d’Europa quattro anni dopo il precedente trionfo nel 2020. La Lazio proverà a ribaltare il pronostico, almeno nella partita d’andata con la spinta del pubblico di casa e poi chissà: adesso però scopriamo quali sono tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Lazio Bayern Monaco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Lazio Bayern Monaco: l’agenzia di scommesse Snai ritiene nettamente favoriti gli ospiti tedeschi fin dal match d’andata, il segno 2 è quindi quotato a 1,53 per il successo del Bayern Monaco, mentre in caso di vittoria casalinga della Lazio la quotazione per il segno 1 è pari a 5,75 volte la posta. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 4,25.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BAYERN MONACO

LE SCELTE DI SARRI

Le probabili formazioni di Lazio Bayern Monaco ci dicono che Maurizio Sarri adotterà naturalmente il suo modulo 4-3-3 per la difficile sfida contro i campioni di Germania. In porta avremo la certezza Provedel, autore anche di un gol contro l’Atletico Madrid; davanti a lui, la difesa a quattro dovrebbe prevedere da destra a sinistra Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj; c’è da tenere infatti conto di una certa rotazione di uomini che è possibile rispetto al campionato (in corsa ci sono anche Lazzari e Gila), mentre a centrocampo citiamo Guendouzi, Rovella (che a Cagliari era squalificato) in cabina di regia e Luis Alberto come possibili titolari, anche se attenzione a Cataldi e Vecino; infine, in attacco ci si affida ad esperienza e qualità, quindi citiamo Pedro, la prima punta Immobile e Felipe Anderson.

LE MOSSE DI TUCHEL

Sul fronte bavarese, per le probabili formazioni di Lazio Bayern Monaco parliamo di un modulo 4-2-3-1 per l’allenatore tedesco Thomas Tuchel, che può naturalmente affidarsi alla grande qualità della sua rosa. Infatti in porta il titolare atteso è Neuer; davanti a lui, ecco una difesa a quattro che potrebbe vedere titolari Mazraoui a destra, De Ligt e Dier (nuovo acquisto di gennaio) centrali e Davies come terzino sinistro; mediana invece tutta tedesca grazie alla coppia Kimmich-Goretzka; il livello è altissimo e ciò diventa ancora più evidente nel reparto offensivo del Bayern, dove infatti sulla trequarti dovremmo vedere da destra a sinistra Sané, Musiala e Muller a sostegno del centravanti, che sarà naturalmente Kane.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BAYERN MONACO: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, De Ligt, Dier, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Muller; Kane. All. Tuchel.











