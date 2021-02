Probabili formazioni Lazio Bayern/ Quote: ci sarà Correa con Immobile?

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BAYERN: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Lazio Bayern ci consentono di presentare la super-sfida degli ottavi di finale di Champions League che attende stasera i bianconeri di Simone Inzaghi, che all’Olimpico ospiteranno i campioni di tutto del Bayern Monaco. Missione difficilissima contro i detentori della Champions League e campioni del Mondo in carica, ma la Lazio non ha nulla da perdere, arriva da una vittoria che l’ha rinfrancata in campionato e si giocherà le proprie chance con la consapevolezza che questa comunque sarà una serata da ricordare, magari ripetendo una prestazione in stile Borussia Dortmund per cercare di avere ancora speranze di qualificazione fra tre settimane in Germania. Tutto questo premesso, scopriamo ora qualcosa in più circa le ultime notizie sulle probabili formazioni di Lazio Bayern Monaco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo ora pure uno sguardo al pronostico su Lazio Bayern Monaco in base alle quote dell’agenzia Snai. Nonostante il fattore campo, sono nettamente favoriti gli ospiti tedeschi: il segno 2 è quotato a 1,65, mentre poi si sale alla quota di 4,25 in caso di segno X e fino a 4,75 volte la posta in palio in caso di segno 1 se la Lazio riuscisse a conquistare la vittoria.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BAYERN

LE SCELTE DI INZAGHI

Simone Inzaghi, nelle probabili formazioni di Lazio Bayern, dovrebbe riservarci un 3-5-2 classico: indisponibile Luiz Felipe, in difesa potrebbe esserci Hoedt con Acerbi e Radu, mentre in porta avremo Reina che gioca una partita da ex. I due esterni saranno a destra Lazzari e Marusic a sinistra, dove però potrebbe essere utile l’esperienza di Lulic, che ha un’occasione di tornare titolare in una partita importante. Vedremo poi la classica mediana: Lucas Leiva regista, al suo fianco Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Sostanzialmente Inzaghi farà pochissimo turnover: il discorso vale anche in attacco, dove Caicedo rappresenterebbe una scelta di maggiore fisicità ma ancora una volta dovrebbe lasciare il posto a Correa, più utile tatticamente e favorito dunque per affiancare Immobile, che sarà logicamente intoccabile come centravanti.

LE MOSSE DI FLICK

Le probabili formazioni di Lazio Bayern riserveranno invece qualche grattacapo ad Hans-Dieter Flick, che deve fare i conti con parecchie indisponibilità. Al centro della difesa ha recuperato Jerome Boateng, che dovrebbe essere schierato al fianco di Alaba, con Davies terzino sinistro; a destra potrebbe tornare Kimmich, perché Goretzka è un altro rientro importante ma per il centrocampo in compagnia di Roca, per non dover adattare Sule a terzino destro. Sono out Tolisso, Gnabry e Thomas Muller: davanti allora sarà confermato Choupo-Moting come trequartista, l’alternativa di avanzare Goretzka scoprirebbe infatti la mediana, anche se si potrebbe pure giocare con Javi Martinez centrale e Alaba davanti alla difesa. Sané e Coman saranno le due frecce esterne che supporteranno Lewandowski, naturalmente prima punta.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): Reina; Hoedt, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Roca, Goretzka; Sané, Choupo-Moting, Coman; Lewandowski. All. Flick.



