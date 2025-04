PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BODO/GLIMT: COSA SI INVENTA BARONI?

Con le probabili formazioni Lazio Bodo/Glimt andiamo a scoprire cosa sceglieranno i due allenatori che, a distanza di una settimana, si ritrovano nel ritorno dei quarti di Europa League 2024-2025: il primo round all’Aspmyra lo ha vinto il Bodo/Glimt che ha scoperchiato la Lazio, è stato un successo per 2-0 che, se anche non è definitivo perché i biancocelesti hanno nelle corde la possibilità di rimontare, è certamente pesante per la squadra di Marco Baroni, che domenica sera ha speso energie nel derby (pareggiato per 1-1) e dunque dovrà mettere in campo la sua migliore versione per andare in semifinale.

Dunque il Bodo/Glimt torna a far vivere incubi ad una squadra italiana, come era già stato per Milan e Roma; adesso bisognerà valutare quello che succederà sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, a tale proposito possiamo appunto gare un’analisi approfondita delle due squadre e di come affronteranno questo ritorno dei quarti in Europa League, possiamo aspettarci che entrambe vadano in campo con la loro migliore versione e dovranno essere i biancocelesti ad avere assetto offensivo o comunque pensare a segnare, dunque iniziamo il nostro excursus attraverso le probabili formazioni Lazio Bodo/Glimt.

QUOTE E PRONOSTICO LAZIO BODO/GLIMT

L’agenzia Snai ha emesso le sue quote su Lazio Bodo/Glimt indicando nei biancocelesti i chiari favoriti: abbiamo infatti una differenza netta tra il valore di 1,40 volte la giocata sul segno 1, per la vittoria capitolina, e il 6,75 che accompagna il segno 2, sul quale naturalmente puntare per il successo esterno della squadra norvegese. Con il segno X, sul quale puntare per il pareggio, la vostra vincita corrisponderebbe a 4,85 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BODO/GLIMT

QUALCHE DUBBIO PER BARONI

Servono i gol, e allora nelle probabili formazioni Lazio Bodo/Glimt possiamo ipotizzare che il 4-2-3-1 di Baroni preveda il doppio centravanti: Castellanos giocherà da prima punta con Boulaye Dia schierato alle sue spalle, l’alternativa rimane Pedro che però potrebbe essere schierato come arma tattica a partita in corso, in ogni caso sulle corsie laterali alte agiranno Isaksen e Zaccagni, entrambi imprescindibili. Un discorso simile potrebbe riguardare Matias Vecino a centrocampo, l’uruguayano non sarebbe nuovo a gol decisivi ma qui ovviamente la coppia formata da Guendouzi e Rovella rimane intoccabile.

In difesa invece le rotazioni sono accorciate dalle assenze di Patric e Nuno Tavares, oltre che di Luca Pellegrini che non è stato inserito nella lista Uefa: ecco allora che Hjsay torna titolare con Manuel Lazzari a occuparsi dell’altra corsia, al centro dello schieramento si rivede anche Mario Gila, che nel derby ha lasciato spazio a Gigot (che ha giocato benissimo) mentre per quanto riguarda il portiere in questo momento è Mandas ad essere in vantaggio, dunque la scelta dovrebbe essere confermata.

LA RISPOSTA DI KNUTSEN

In campo con i migliori anche Kjetil Knutsen, per lui le probabili formazioni Lazio Bodo/Glimt dovrebbero ricalcare quanto già visto all’inizio della partita di settimana scorsa e dunque spazio a Bjorfuft e Gundersen come centrali difensivi, in porta c’è sempre Haikin con due terzini che dovrebbero essere Sjovold a destra e Bjorkan a sinistra, qui senza alcuna discussione ma come anche a centrocampo, dove Fet può giocarsi una maglia ma in realtà parte decisamente alle spalle dei tre titolari all’Aspmyra, dunque sarà ancora Berg ad avere in mano il pallino del gioco per la squadra norvegese.

Con lui ecco Evjen e Saltnes, che è il grande eroe della partita di andata e che aveva segnato anche alla Roma, tre anni fa in Conference League; nel tridente offensivo spicca nuovamente la presenza dell’ex Milan Hauge, all’andata determinante con l’assist per la seconda rete del Bodo/Glimt; come prima punta avremo Hogh, che se non altro contro la Lazio ha visto interrompersi la sua striscia realizzativa, mentre sulla corsia destra di questo reparto avanzato opererà Blomberg; dalla panchina possono alzarsi Maatta e Helmersen come già accaduto in occasione dell’andata dei quarti.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BODO/GLIMT: IL TABELLINO

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; M. Lazzari, Gila, A. Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Kjetil Knutsen