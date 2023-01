Probabili formazioni Lazio Bologna/ Diretta tv: quanto turnover? (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BOLOGNA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Leggiamo le probabili formazioni di Lazio Bologna alla vigilia della partita allo stadio Olimpico per gli ottavi di Coppa Italia, esordio nel torneo per i biancocelesti che domenica sono finalmente tornati a vincere in campionato sbancando il Mapei Stadium e rilanciando la corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League, che naturalmente resta l’obiettivo fondamentale della stagione della Lazio, ma senza snobbare la Coppa Italia, che pure in anni recenti ha spesso riservato importanti soddisfazioni alla Lazio.

Il Bologna invece arriva a questo impegno forte della vittoria in rimonta sull’Udinese, che ha definitivamente allontanato i felsinei dalla zona calda in campionato, confermando l’evidente crescita cominciata già prima della sosta sotto la guida di Thiago Motta. Togliersi qualche bella soddisfazione potrebbe essere adesso l’obiettivo, in Serie A ma se possibile pure in Coppa Italia: questo è il quadro della situazione, da tenere presente andando a leggere insieme le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Lazio Bologna.

DIRETTA LAZIO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Lazio Bologna sarà garantita in chiaro per tutti domani su Italia 1, dal momento che la Coppa Italia è per la seconda stagione consecutiva una esclusiva delle reti Mediaset. Di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video, tramite il sito Internet oppure l’applicazione del servizio Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BOLOGNA

LE SCELTE DI SARRI

Maurizio Sarri nelle probabili formazioni di Lazio Bologna quanto turnover farà? Certamente non ci sarà Immobile, infortunatosi a Reggio Emilia: al suo posto giocherà Felipe Anderson come finto centravanti, con Pedro ala sinistra e Cancellieri che potrebbe avere la maglia da titolare a destra. A centrocampo è possibile che riposino sia Milinkovic-Savic che Luis Alberto, che è tornato titolare nelle ultime due giornate di Serie A; in regia avremmo Marcos Antonio e le due mezzali sarebbero Vecino e Basic. In difesa Romagnoli può essere confermato al centro; con lui eventualmente Patric, mentre Lazzari a destra e Hysaj a sinistra dovrebbero essere i due terzini. Il grande dubbio è in porta: finora Provedel ha sempre giocato, Maximiano spera di avere un’occasione per rimettersi in mostra almeno in Coppa Italia…

LE MOSSE DI THIAGO MOTTA

Thiago Motta nelle probabili formazioni di Lazio Bologna dovrebbe confermare Skorupski come portiere, mentre in difesa i due terzini dovrebbero essere De Silvestri a destra e Cambiaso a sinistra, con Soumaoro e Lucumì confermati invece dal primo minuto nella coppia centrale. In mediana, dovremmo avere il ritorno di Medel al fianco di Dominguez nel cuore del 4-2-3-1 del Bologna. Sulla trequarti, ecco che Soriano dovrebbe prendersi il posto da titolare al centro; vanno invece verso la conferma i due esterni offensivi, cioè Aebischer a destra e Orsolini sulla sinistra, mentre come prima punta Arnautovic è indisponibile e Zirkzee non al top, dunque dovremmo avere il rientro da titolare di Musa Barrow nei panni del numero 9 rossoblù.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BOLOGNA: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Marcos Antonio, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro. All. Sarri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Dominguez, Medel; Aebischer, Soriano, Orsolini; Barrow. All. Thiago Motta.











