Probabili formazioni Lazio Bologna/ Quote, tornano Lazzari e Barrow (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BOLOGNA: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Analizziamo le probabili formazioni di Lazio Bologna, partita che si gioca alle ore 18:00 di giovedì 19 gennaio presso lo stadio Olimpico: sono gli ottavi di Coppa Italia 2022-2023, è l’esordio nel torneo per i biancocelesti che domenica sono finalmente tornati a vincere, sbancando il Mapei Stadium e riprendendo la corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League, un obiettivo che per la Lazio è concreto e potrebbe essere quello minimo, soprattutto perché la discesa in Conference League avvenuta a novembre ha certamente reso meno appetibile la stagione europea.

Probabili formazioni Lazio Bologna/ Diretta tv: Felipe Anderson sarà il falso 9?

Il Bologna invece arriva a questo impegno forte della vittoria in rimonta sull’Udinese: un risultato che ha definitivamente allontanato i felsinei dalla zona calda in campionato, e che adesso li pone a metà del gruppo con la possibilità di togliersi anche qualche bella soddisfazione. Così potrebbe anche accadere nell’ottavo di Coppa Italia: aspettando che all’Olimpico arrivi il momento di giocare, proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare in campo, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Lazio Bologna.

Diretta/ Udinese Bologna (risultato finale 1-2): rimonta firmata Posch!

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico all’interno delle probabili formazioni di Lazio Bologna, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita valida per gli ottavi di Coppa Italia. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,48 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 4,50 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 6,75 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

DIRETTA/ Bologna Cagliari Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BOLOGNA

LE SCELTE DI SARRI

Se parliamo di Maurizio Sarri, anche per Lazio Bologna è sempre difficile stabilire quanto turnover il tecnico dei biancocelesti possa operare. Certamente non ci sarà Immobile, infortunatosi al quarto d’ora a Reggio Emilia; al suo posto giocherebbe Felipe Anderson come finto centravanti, con Pedro che opererebbe sulla corsia sinistra del tridente e Cancellieri che avrebbe la maglia sulla destra. A centrocampo è poi possibile che riposino sia Sergej Milinkovic-Savic che Luis Alberto, con lo spagnolo che è stato titolare nelle ultime due in Serie A: qui a dire il vero cambierebbe tutto rispetto a domenica, perché in regia avremmo Marcos Antonio e le due mezzali sarebbero Matias Vecino da una parte e Basic dall’altra. In difesa Alessio Romagnoli può andare verso la conferma al centro; con lui eventualmente Patric, poi due esterni come Manuel Lazzari e Hysaj. Il grande dubbio è in porta: finora Provedel ha sempre giocato, Maximiano proprio contro il Bologna era stato espulso dopo pochi minuti per poi non rimettere piede in campo. Sarà lui a fare il titolare questa sera?

GLI 11 DI THIAGO MOTTA

Tecnicamente anche Thiago Motta dovrebbe operare turnover per Lazio Bologna, ma lui in qualche modo lo ha già fatto alla Dacia Arena. Vediamo dunque come potrebbe operare: in porta sarà confermato Skorupski, in difesa ci aspettiamo che le due corsie laterali siano occupate da De Silvestri e Cambiaso mentre non cambierebbe la coppia centrale a protezione del portiere polacco, dunque con Soumaoro e Lucumì confermati. In mediana, dovremmo avere il ritorno di Gary Medel; a giocare con lui sarà come sempre Nicolas Dominguez. Per quanto riguarda la trequarti, ecco che Roberto Soriano si prepara a prendersi la maglia da titolare come giocatore che agirà centralmente; vanno invece verso la conferma i due esterni, dunque Aebischer a destra e Orsolini sull’altro versante, mentre come prima punta Arnautovic e indisponibile e Zirkzee non certo al top della condizione, dunque dovremmo avere il rientro da titolare di Musa Barrow.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BOLOGNA: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Maximiano; M. Lazzari, Patric, A. Romagnoli, Hysaj; Vecino, Marcos Antonio, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; N. Dominguez, Medel; Aebischer, Soriano, Orsolini; Barrow. Allenatore: Thiago Motta











© RIPRODUZIONE RISERVATA