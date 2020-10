Probabili formazioni Lazio Borussia Dortmund/ Diretta tv: Hoedt sarà titolare?

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BORUSSIA DORTMUND: CHI GIOCHERÀ?

Lazio Borussia Dortmund si gioca alle ore 21.00 di domani sera, quando le due formazioni scenderanno in campo per la partita della prima giornata della fase a gironi di Champions League, dove dunque farà il suo ritorno dopo molti anni di assenza la squadra biancoceleste. C’è grande attesa sulle mosse del tecnico Simone Inzaghi per quanto riguarda le probabili formazioni di Lazio Borussia Dortmund, perché il battesimo sarà difficile contro i gialloneri tedeschi e per di più la partenza in campionato della Lazio sta lasciando decisamente a desiderare, con la batosta subita contro la Sampdoria che si aggiunge a quella incassata contro l’Atalanta. Attenzione dunque a una partita che sarà già delicata sotto ogni punto di vista: noi nel frattempo possiamo scoprire quali siano le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Lazio Borussia Dortmund.

DIRETTA LAZIO BORUSSIA DORTMUND IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE

Nel frattempo ricordiamo che Lazio Borussia Dortmund sarà visibile in diretta tv esclusivamente su Sky: appuntamento per gli abbonati sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), oppure in diretta streaming video su Sky Go, servizio riservato sempre agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BORUSSIA DORTMUND

LE SCELTE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Lazio Borussia Dortmund, ecco che l’allenatore biancoceleste Simone Inzaghi dovrebbe proporre la solita formazione dal centrocampo in su nel modulo 3-5-2 della Lazio. Vedremo dunque il rientrante Immobile e Correa a comporre la coppia titolare nel reparto offensivo; in mediana l’annotazione è che Lazzari non ce la fa, al suo posto dentro Marusic a destra, con Fares dalla parte opposta. La fisicità di Milinkovic-Savic e la qualità di Luis Alberto accanto a Leiva andranno a comporre naturalmente il cuore del folto centrocampo capitolino, mentre in difesa il nuovo arrivato Hoedt – che è tornato alla Lazio dopo alcuni anni – va a rinforzare un reparto in piena emergenza affiancando Patric e Acerbi davanti a Strakosha.

LE MOSSE DI FAVRE

Sul fronte giallonero, le probabili formazioni di Lazio Borussia Dortmund ecco che il tecnico Lucien Favre dovrebbe schierare il modulo 3-4-2-1 di partenza. Da notare che Delaney e Brandt potrebbero partire dalla panchina, alla pari di Reinier. In attacco naturalmente sarà Haaland la prima punta, supportato da Reyna e Reus sulla trequarti, mentre nel cuore del centrocampo del Borussia dovremmo vedere in azione Bellingham e Witsel, con Meunier esterno destro e Guerreiro a sinistra. Infine la difesa a tre, che dovrebbe vedere in porta Hitz, davanti a lui dovrebbe giocare nella retroguardia a tre l’ex bianconero Emre Can, arretrato al fianco di Hummels ed Akanji.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All. Inzaghi.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Hitz; Emre Can, Hummels, Akanji; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Reus, Reyna, Haaland. All. Favre.



