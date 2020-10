Probabili formazioni Lazio Borussia Dortmund/ Quote tante assenze per Inzaghi e Favre

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BORUSSIA DORTMUND: COSA SI INVENTERÀ INZAGHI?

Si accenderà questa sera alle ore 21,00 la sfida valida per la prima giornata del girone F della Champions League 2020-21, tra Lazio e Borussia Dortmund: andiamo dunque a vedere quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni del big match. Vi è infatti grande attesa per quelle che saranno le mosse di Inzaghi come di Favre: entrambe le squadra hanno ben voglia di ben figurare al debutto nella nuova stagione della prima coppa UEFA per club (dove poi i biancocelesti erano da anni latitanti), ma pure entrambi gli allenatori dovranno fare fronte a un numero considerevole di indisponibili. Tra i capitolini infatti si faranno sentire le assenze di Lazzari e Luiz Felipe, mentre tra i tedeschi sicuramente quelle di Akanij ed Emre Can complicheranno il lavoro dell’allenatore rossocrociato. Andiamo allora a controllare da vicino dubbi e ballottaggi per le probabili formazioni di Lazio Borussia Dortmund.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè sulla carta questa sia sfida apertissima, pure per il pronostico non possiamo non dare il favore al successo alla compagine tedesca, oggi ospite all’Olimpico. Anche la Snai è d’accordo e per l’1×2 del match di Champions league ha fissato a 3,30 il successo della Lazio contro il più basso 2,00 segnato per la vittoria del Borussia Dortmund, mentre il pareggio è stato quotato a 3,35.

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BORUSSIA DORTMUND

LE MOSSE DI INZAGHI

Per le probabili formazioni di Lazio Borussia Dortmund, certo Inzaghi non rinuncerà al classico 3-5-2, dove però, come dicevamo, potremmo contare alcune assenze di gran peso. Sicuramente questa sera all’Olimpico in attacco il tecnico non potrà fare a meno della Scarpa d’oro Ciro Immobile, accompagnato da Correa: per la mediana si fanno avanti i soliti Lucas Leiva, Luis Alberto e Milinkovic Savic, ma toccherà a Fares e Marusic agire in corsia. Per la difesa non è da escludere che Inzaghi, dopo il debutto con la Sampdoria, dia nuova fiducia al volto nuovo dello spogliatoio Hoedt: con l’olandese ecco anche Acerbi e Patric, davanti al solito Strakosha.

LE SCLTE DI FAVRE

Dovrebbe essere il 3-4-2-1 invece il modulo di riferimento di Favre per lo schieramento dei tedeschi, dove pure, come abbiamo detto prima, non saranno poche le assenze conclamate. Senza Emre Can e Akanji, in difesa di fronte al solito Burki dovrebbero farsi veder dal primo minuto Piszczek, Hummels e Delaney: per la mediana invece il punto di riferimento del gioco dei gialloneri rimarrà Witsel, con Bellingham al suo fianco e la coppia Meunier-Guerreiro adibiti sull’esterno. Per l’attacco le maglie di Favre paiono già consegnate: per fronteggiare la Lazio il club tedesco si affiderà a Haaland, com Brandt e Sancho al suo fianco, sull’esterno del reparto offensivo.

TABELLINO LAZIO BORUSSIA DORTMUND

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All. Inzaghi.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Burki; Piszczek, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Brandt, Sancho, Haaland. All. Favre.



