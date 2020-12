Probabili formazioni Lazio Bruges/ Diretta tv: dubbi Luiz Felipe e Correa

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BRUGES: CHI SCENDE IN CAMPO?

Analizzando le probabili formazioni di Lazio Bruges parliamo della partita che si gioca alle ore 18:55 di martedì 8 dicembre: allo stadio Olimpico i biancocelesti chiudono il loro gruppo F di Champions League 2020-2021, con la speranza di proseguire la loro corsa nel torneo. Sicuri di rimanere comunque in Europa, si qualificheranno agli ottavi se non perderanno contro i belgi, che all’andata avevano imposto loro un 1-1; partita dunque assolutamente abbordabile per la squadra di Simone Inzaghi, che certamente per i valori espressi sul campo rimane superiore all’avversaria ma dovrà fare attenzione a non sottovalutare l’appuntamento, anche perché il Bruges ha comunque fatto bene nel girone e arriverà nella capitale d’Italia con ben poco da perdere. Vedremo dunque cosa succederà sul terreno di gioco; aspettando che arrivi martedì sera, possiamo intanto fare una rapida valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Lazio Bruges.

I DUBBI DI INZAGHI

Verosimilmente, nelle probabili formazioni di Lazio Bruges ci sono solo due dubbi che accompagnano Simone Inzaghi: il primo è legato a Luiz Felipe e il secondo a Joaquin Correa, perché entrambi sono in condizioni fisiche non ottimali e dunque potrebbero lasciare spazio alle alternative. Ballottaggio eventuale tra Patric e Stefan Radu per quanto riguarda la difesa, completata comunque da Hoedt e Acerbi con Pepe Reina che ancora una volta sarà il portiere titolare; per fare da sparring partner a Immobile invece il candidato, qualora l’argentino dovesse dare forfait, sarebbe chiaramente Caicedo. A meno che il tecnico della Lazio voglia giocarsela in maniera più accorta, nel qual caso alzerebbe uno tra Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto destinando Parolo o Akpa-Akpro a centrocampo; in mediana Lucas Leiva sarà chiaramente il playmaker titolare, mentre sulle corsie i dubbi sono pochi con Manuel Lazzari e Fares che sono in vantaggio su Marusic, capace di giocare su entrambi i lati del campo.

LE SCELTE DI CLEMENT

Philippe Clement affronta Lazio Bruges con un 4-3-3 che all’occorrenza può cambiare: secondo questo modulo comunque dovremmo vedere Clinton Mata e Ricca titolari sulle corsie esterne di difesa, con una coppia centrale formata da Kossounou e Mechele che si posizionerà a protezione dell’esperto portiere Mignolet. A centrocampo la regia è sempre affidata a Balanta, che più che altro svolge la funzione di frangiflutti; Rits e Vanaken sono i candidati per giocare come mezzali, nel reparto avanzato cerca spazio Okereke che può giocare sia come prima punta che come esterno, nel primo caso giocherà De Ketelaere come riferimento avanzato con Lang che agirà come laterale alto a sinistra, ma la soluzione più probabile a conti fatti è quella di Krmencik come centravanti, anche perché il ceco si è riposato nella partita che il Bruges ha giocato e vinto in campionato e dunque è pronto a dare il suo contributo verso quello che per i nerazzurri belgi sarebbe un grande risultato, la qualificazione agli ottavi di Champions League.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; M. Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, S. Milinkovic-Savic, Fares; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

BRUGES (4-3-3): Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Mechele, Ricca; Rits, Balanta, Vanaken; Okereke, Krmencik, De Ketelaere. Allenatore: Philippe Clement



