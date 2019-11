Probabili formazioni Lazio Celtic/ Diretta tv: chi al fianco di Correa dal 1^ minuto

Sarà solo domani alle ore 18,55 tra le mura dello Stadio Olimpico la partita di Europa league del girone e tra Lazio e Celtic e certo dobbiamo ora vedere le mosse dei due tecnici alla vigilia del fischio d’inizio. Ecco infatti che per le probabili formazioni di Lazio e Celtic, a Inzaghi come pure a Lennon non saranno concessi errori di alcun genere: i tre punti messi in palio in questo quarto turno sono infatti decisivi. Saranno infatti ben importanti per la squadra del quadrifoglio, attualmente prima nella graduatoria per mantenere la vetta, ma lo saranno anche per le aquile, che devono tornare a vincere dopo il KO subito col risultato di 2-1 a Glasgow poche settimane fa. Andiamo allora controllare le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Lazio Celtic.

La diretta tv di Lazio Celtic sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale Sky Sport Uno (tutti gli abbonati lo trovano al numero 201 del loro decoder). In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE MOSSE DI INZAGHI

Per la sfida casalinga contro l’insidiosissima formazione di Glasgow, certo Inzaghi non farà a meno del classico 3-5-2, dove però non mancheranno die pezzi da novanta tra le mura dell’Olimpico domani sera. Ecco quindi che nella 4^ giornata di Europa League, il tecnico degli aquilotti si affiderà a Strakosha tra i pali, con il terzetto composto da Luiz Felipe, Vavro e Acerbi titolare dal primo minuto. Come al solito sono poi ampi ballottaggi per la mediana a 5 della Lazio. qui la prima ipotesi vedrebbe al centro Milinkovic Savic, Parolo e Luis Alberto, mentre Lazzari e Lulic agiranno in corsia. Per le probabili formazioni di Lazio Celtic poi il tecnico dovrà fare a meno di uno tra Immobile (che ha firmato il 100^ gol in biancoceleste contro il Milan) e Caicedo, entrambi acciaccati: Correa sarà invece titolare confermato per le due punte

LE SCELTE DI LENNON

Sarà invece il 4-2-3-1 il modulo di riferimento per Lennon per le probabili formazioni di Lazio e Celtic, e qui il tecnico confermerà gran parte dell’11 che ha già fatto male a Inzaghi e i suoi nella terza giornata della manifestazione Uefa. Ecco quindi che in difesa non mancherà domani dal primo minuto il numero 1 Forster, con al centro del reparto Jullien e Ajer: ai lati però in coppia con Boli Bolingoli ritroveremo il ristabilito Frimpong, già titolare dopo l’infortunio contro l’Hibernian pochi giorni fa. Per la mediana del Celtic poi la prima scelta rimangono Brown e McGregor, mentre toccherà a Rogic agire sulla tre quarti a sostegno dell’attacco. Qui per il quadrifoglio poi domani si faranno avanti Forrest e Elyonussi, con Edouard in prima punta.

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 3 Luiz Felipe, 93 Vavro, 33 Acerbi; 29 Lazzari, 21 Milinkovic, 16 Parolo, 10 Luis Alberto, 19 Lulic; 11 Correa, 17 Immobile. All. Inzaghi.

CELTIC (4-2-3-1): 67 Forster; 30 Frimpong, 2 Jullien, 35 Ajer, 23 Boli Bolingoli; 8 Brown, 42 McGregor; 49 Forrest, 18 Rogic, 27 Elyounoussi; 22 Edouard. All. Lennon.



