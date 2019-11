Probabili formazioni Lazio Cluj/ Diretta tv: Inzaghi fa turnover (Europa League

Nelle probabili formazioni di Lazio Cluj parliamo della partita che, alle ore 21:00 di giovedì 28 novembre, i biancocelesti giocano nella quinta giornata del gruppo E di Europa League 2019-2020. La squadra di Simone Inzaghi ha un piede fuori dalla competizione: per superare la fase a gironi deve vincere entrambe le partite (l’altra sarà in casa del Rennes) e sperare che i rumeni perdano contro il Celtic, che però potrebbe già essere qualificato e sicuro del primo posto. Non solo: se la Lazio dovesse vincere 3-2 o 4-3 sarebbe eliminata già questa sera (all’andata aveva perso 2-1), mentre ripetendo l’identico risultato in Romania avrebbe ancora la speranza di ribaltare la differenza reti nei confronti dell’avversaria di giovedì sera. Dunque ora vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Lazio Cluj.

La diretta tv di Lazio Cluj sarà disponibile sul canale Sky Sport Uno, che trovate al numero 201 del decoder di Sky: gli abbonati alla televisione satellitare potranno dunque seguire questa partita anche grazie all’applicazione Sky Go, che ne permette la visione in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Ci saranno inevitabilmente cambi in Lazio Cluj: Simone Inzaghi in questo momento punta maggiormente sul campionato e la difesa del terzo posto, passare il turno in Europa League diventa secondario per quanto resti un obiettivo. Per come si è però messa la situazione, il turnover internazionale sarà confermato: il portiere sarà sempre Strakosha e davanti a lui giocherà Acerbi che non conosce la parola riposo, ma al fianco dell’ex Sassuolo ci dovrebbero essere Bastos e Vavro. In mediana, Sergej Milinkovic-Savic potrebbe comunque essere titolare e sarebbe dunque uno dei big a sostenere la manovra e rendersi pericoloso con gli inserimenti in particolar modo sui calci piazzati; destinati alla panchina Lucas Leiva e Luis Alberto che verranno sostituiti rispettivamente da Cataldi, che si piazzerà in cabina di regia, e Parolo. A destra si candida comunque Manuel Lazzari, dall’altra parte capitan Lulic sarà oggetto di turnover lasciando spazio a Jony, poi un tandem offensivo con Caicedo quasi sicuro del posto e Immobile che potrebbe giocare ancora, pur insidiato da Joaquin Correa.

Dan Petrescu non potrà utilizzare Mario Rondon, che è squalificato: l’attaccante sarebbe comunque partito dalla panchina lasciando il posto all’esperto Lacina Traoré, prima punta di un tridente offensivo che dovrebbe essere completato da Deac e Omrani. A centrocampo si gioca con la linea a tre: un perno basso che si posiziona davanti alla difesa e che dovrebbe essere Bordeianu, corredato da due mezzali come Culio e Djokovic. In difesa invece i due centrali che comanderanno il reparto saranno Burca e Boli, alle loro spalle avremo il portiere lituano Arlauskis (che rimane favorito su Jesus Fernandez) con due terzini che dovranno spingere lungo tutta la corsia e creare eventualmente sovrapposizioni con gli esterni alti. A destra giocherà Peteleu che è in vantaggio su Butean, a sinistra ci sarà capitan Camora.

CLUJ (4-3-3): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Camora; Culio, Bordeianu, Djokovic; Deac, L. Traoré, Omrani

A disposizione: Jesus Fernandez, Butean, Cestor, Hoban, Costache, Golofca, Paun Allenatore: Dan Petrescu

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Vavro; M. Lazzari, Parolo, Cataldi, S. Milinkovic-Savic, Jony; Immobile, Caicedo

A disposizione: Proto, Patric, Luiz Felipe, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic, J. Correa

Allenatore: Simone Inzaghi



