Probabili formazioni Lazio Cluj/ Quote, Immobile sarà titolare? (Europa League)

Eccoci all’appuntamento con le probabili formazioni di Lazio Cluj: la partita di Europa League 2019-2020 valida per il gruppo E si gioca alle ore 21:00 di giovedì 28 novembre, ed è un dentro o fuori per i biancocelesti che hanno un solo risultato a disposizione. La Lazio, sotto di 6 punti rispetto ai rumeni (e con il Celtic già qualificato ai sedicesimi) deve vincere e sperare: se dovesse farlo con un gol di scarto ma subendone almeno due sarebbe eliminata aritmeticamente, in caso contrario dovrà poi sperare di fare risultato pieno anche a Rennes e che lo stesso Cluj perda in casa contro il Celtic, che a quel punto potrebbe già essere certo del primo posto nel girone. Vista la situazione, chiaramente Simone Inzaghi pensa al campionato come primo obiettivo; sarà dunque turnover nelle probabili formazioni di Lazio Cluj, ma del resto l’allenatore biancoceleste ha sempre dato spazio alle seconde linee in questa Europa League.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Lazio Cluj abbiamo a disposizione le quote dell’agenzia di scommesse Snai: la squadra biancoceleste parte decisamente favorita con un valore di 1,60 volte la somma messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 4,00 volte la puntata. Con il successo esterno dei rumeni la vostra vincita ammonterebbe a 5,25 volte quello che avrete deciso di giocare con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CLUJ

IL TURNOVER DI INZAGHI

Come abbiamo detto, in Lazio Cluj Inzaghi farà turnover ma non per questo rinuncerà a Immobile: il cannoniere della squadra dovrebbe essere regolarmente in campo, favorito su Joaquin Correa per formare un reparto offensivo pesante insieme a Caicedo. A centrocampo restano fuori presumibilmente sia Lucas Leiva che Luis Alberto: a prenderne il posto saranno dunque Cataldi, schierato in cabina di regia, e Parolo che è stato elemento importante della Lazio e adesso si deve accontentare di un ruolo dalla panchina. Titolari sugli esterni Manuel Lazzari e Jony, poi Sergej Milinkovic-Savic per sfruttarne la fisicità e l’abilità sui calci piazzati; in difesa sono intoccabili il portiere Strakosha e il centrale Acerbi che si avvia a essere titolare nella diciottesima partita sulle 18 che la Lazio gioca in questa stagione. Ai suoi lati dovrebbero esserci Vavro e Bastos, e dunque anche in questo caso l’allenatore cambia quasi totalmente il suo reparto.

LE SCELTE DI PETRESCU

Nel 4-3-3 di Dan Petrescu per Lazio Cluj non ci sarà lo squalificato Rondon: ne prenderà il posto Lacina Traoré, un giocatore dalle ottime potenzialità che però soltanto di rado è riuscito a dimostrare il suo valore. A completare il tridente offensivo dovrebbero essere Deac e Omrani, mentre a centrocampo ci sarà Bordeianu a occuparsi dell’impostazione della manovra con Culio sulla mezzala destra e Djokovic che invece verrà schierato sull’altro versante. A fare da riferimento difensivo saranno i due centrali Burca e Boli; sugli esterni Petrescu dovrebbe ormai aver scelto Peteleu e Camora, in porta invece ci sarà il nazionale lituano Arlauskis. Possibili sorprese dalla panchina sono in particolar modo Costache e Golofca, vedremo quello che deciderà l’allenatore della squadra rumena per questa partita di Europa League.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Vavro; M. Lazzari, Parolo, Cataldi, S. Milinkovic-Savic, Jony; Immobile, Caicedo

Allenatore: Simone Inzaghi

CLUJ (4-3-3): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Camora; Culio, Bordeianu, Djokovic; Deac, L. Traoré, Omrani

Allenatore: Dan Petrescu



