Probabili formazioni Lazio Feyenoord/ Diretta tv, Sarri farà ampio turnover?

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FEYENOORD: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Andiamo a parlare delle probabili formazioni di Lazio Feyenoord: la partita valida per la prima giornata nel girone di Europa League 2022-2023 si gioca alle ore 21:00 di giovedì 8 settembre. Per i biancocelesti arriva subito il match più impegnativo in questo primo turno: l’obiettivo di Maurizio Sarri sarà quello di provare a superare il girone senza dover poi passare dai playoff – come accaduto lo scorso anno, in modo purtroppo infausto – e dunque con la prima posizione, cosa che è assolutamente alla portata di una squadra che però in campionato non è partita benissimo, ed è reduce dalla sconfitta interna contro il Napoli.

Il Feyenoord lo conosciamo bene: l’anno scorso era in Conference League e ha raggiunto la finale poi persa contro la Roma, giovedì sera se la vede con l’altra squadra della capitale e la speranza di Arne Slot è quella di prendersi almeno un pareggio che lo ponga poi virtualmente in vantaggio per quanto riguarda il primo posto. Vedremo allora quello che succederà allo stadio Olimpico; aspettando che si giochi facciamo una rapida valutazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita di Europa League.

DIRETTA LAZIO FEYENOORD STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Feyenoord viene garantita dalla televisione satellitare: naturalmente si tratterà di un appuntamento riservato ai soli abbonati, in questo caso il canale di riferimento è Sky Sport Uno che trovate al numero 201 del vostro decoder. Come sempre, in assenza di un televisore si potrà poi usufruire senza costi aggiuntivi del servizio di diretta streaming video, disponibile grazie all’applicazione Sky Go; sempre in mobilità la partita valida per la prima giornata di Europa League è accessibile anche ai clienti della piattaforma DAZN, visibile con i suoi canali anche attraverso la stessa Sky.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FEYENOORD

I DUBBI DI SARRI

Per Lazio Feyenoord Sarri potrebbe cambiare lo schieramento iniziale della sua squadra: andrà valutato quanto turnover il tecnico biancoceleste voglia fare, noi possiamo comunque ipotizzare che in porta rivedremo Luis Maximiano che ha giocato in stagione i primi 4 minuti della prima partita, davanti a lui potrebbe essere confermato almeno Alessio Romagnoli con Casale che eventualmente potrebbe andare a giocare a destra, liberando così una maglia al centro per Mario Gila. Sulla sinistra a quel punto può operare ancora Marusic; in mezzo al campo dovremmo avere la regia di Marcos Antonio, Sarri difficilmente rinuncerà a Sergej Milinkovic-Savic mentre potrebbe far accomodare in panchina Luis Alberto, questa volta puntando su Basic. Nel tridente offensivo invece lo spazio sarà confermato per Immobile; al suo fianco Pedro dovrebbe avere una chance dal primo minuto, stuzzica la candidatura di Cancellieri che potrebbe avere il posto da titolare.

LE SCELTE DI SLOT

Arne Slot se la gioca con il 4-2-1-3 che aveva già utilizzato lo scorso anno: rispetto alla finale di Conference League, in Lazio Feyenoord, c’è qualche giocatore importante che ha cambiato maglia e questo vale soprattutto per il reparto avanzato. Come prima punta dovremmo vedere Danilo; a destra nel tridente offensivo opererà Jahanbakhsh, a sinistra sarà confermato con tutta probabilità Dilrosun rispetto al pirotecnico 4-3 con cui il Feyenoord ha vinto sul campo del Go Ahead Eagles. Szymanski è il giocatore che si prende il posto tra le linee, agendo come trequartista; alle sue spalle Kokcu avrà la fascia di capitano al braccio e al suo fianco dovrebbe avere Timber. Nella zona difensiva invece il portiere è Bijlow; la coppia centrale che lo protegge è quella formata da Trauner e Hancko, poi spazio ai due terzini della formazione olandese che, salvo sorprese, dovrebbero essere Pedersen sulla corsia destra e Bjorkan che partirà invece dalla fascia mancina.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FEYENOORD: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Casale, Mario Gila, A. Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Pedro, Immobile, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri

FEYENOORD (4-2-1-3): Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Bjorkan; Kokcu, Timber; Szymanski; Jahanbakhsh, Danilo, Dilrosun. Allenatore: Arne Slot











