Probabili formazioni Lazio Feyenoord/ Diretta tv: Sarri va sul sicuro (Champions League, 6 novembre 2023)

Leggiamo le probabili formazioni di Lazio Feyenoord per avvicinarci alla partita che domani allo stadio Olimpico si giocherà per la quarta giornata di Champions League nel girone E. La Lazio di mister Maurizio Sarri ci arriva dopo la pesante sconfitta di due settimane fa in Olanda, ma con ambizioni comunque forti grazie ai 4 punti conquistati in classifica nelle prime due giornate, sempre con guizzi nel finale, dal gol del portiere Provedel per il pareggio con l’Atletico Madrid al colpaccio nel recupero sul campo del Celtic. L’obiettivo della qualificazione per gli ottavi di finale è realistico, ma naturalmente adesso la Lazio non può più sbagliare.

Attenzione però a un Feyenoord che proprio grazie alla vittoria casalinga di due settimane fa si è portato al comando di questo girone che è d’altronde forse il più incerto ed equilibrato di tutta la Champions League. Due vittorie casalinghe per gli olandesi finora, mentre nella seconda giornata ha perso a Madrid, ma dopo aver reso molto difficile la vita dei padroni di casa dell’Atletico, soprattutto nel primo tempo. Tutto questo premesso per presentare la partita e la sua fondamentale importanza, andiamo adesso a scoprire tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Lazio Feyenoord.

DIRETTA LAZIO FEYENOORD STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Lazio Feyenoord sarà visibile in diretta tv esclusivamente per gli abbonati Sky Sport sui canali della piattaforma satellitare. Sarà comunque molto ampia pure la possibilità di diretta streaming video assicurata sulle piattaforme di Mediaset Infinity +, Sky Go e NOW Tv, tuttavia sempre tramite abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FEYENOORD

LE SCELTE DI SARRI

Le scelte di Maurizio Sarri circa le probabili formazioni di Feyenoord Lazio vedono naturalmente il 4-3-3 come modulo tattico di riferimento per i biancocelesti. In porta troverà certamente posto Provedel, protetto dalla difesa a quattro che dovrebbe vedere titolari da destra a sinistra Hysaj, Casale, Romagnoli e Marusic; a centrocampo ci aspettiamo invece per i biancocelesti il terzetto con Vecino, Rovella e Luis Alberto dal primo minuto, si va sul sicuro come d’altronde anche in attacco, dove dovremmo vedere Felipe Anderson ala destra, Immobile naturalmente come centravanti e Zaccagni a sinistra per completare la Lazio di Champions League.

LE MOSSE DI SLOT

Arne Slot, allenatore degli ospiti olandesi, dovrebbe scegliere uno speculare modulo 4-3-3 per le probabili formazioni di Lazio Feyenoord. Quanto agli undici titolari, indichiamo innanzitutto il portiere Bijlow; davanti a lui, ecco la difesa a quattro composta da Nieuwkoop, Geertruida, Hankco e Hartman da destra a sinistra; a centrocampo ecco invece un terzetto che dovrebbe essere composto da Wieffer, Timber e Zerrouki; infine, il tridente d’attacco del Feyenoord dovrebbe proporci Stengs, Giménez e Igor Paixao come titolari dal primo minuto per il match allo stadio Olimpico.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FEYENOORD: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hankco, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Stengs, Giménez, Igor Paixao. All. Slot.











