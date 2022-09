Probabili formazioni Lazio Feyenoord/ Quote, quanto cambierà Sarri?

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FEYENOORD: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Lazio Feyenoord presentiamo la partita per la prima giornata nel girone di Europa League di questa sera allo stadio Olimpico. Per i biancocelesti arriva subito il match contro la rivale più impegnativa nel gruppo: Maurizio Sarri vuole superare il girone senza dover poi passare dai playoff e dunque con la prima posizione, obiettivo alla portata di una Lazio che però in campionato non è partita benissimo, ed è reduce dalla sconfitta interna contro il Napoli.

Il Feyenoord l’anno scorso era in Conference League e ha raggiunto la finale poi persa contro la Roma, curiosamente questa sera se la vedrà con l’altra squadra della capitale e la speranza di Arne Slot è quella di prendersi almeno un pareggio che lo ponga poi virtualmente in vantaggio per quanto riguarda il primo posto, obiettivo anche degli olandesi. Di certo l’attesa è alta, andiamo allora a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Lazio Feyenoord.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo anche uno sguardo al pronostico su Lazio Feyenoord in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il segno 1 sarà favorito e quotato a 2,00 volte la posta in palio, mentre in caso di segno X si salirebbe a quota 3,70 ed infine un colpaccio esterno varrebbe 3,45 volte la posta per chi avrà osato puntare sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FEYENOORD

LE MOSSE DI SARRI

Per le probabili formazioni di Lazio Feyenoord, mister Maurizio Sarri potrebbe fare almeno parzialmente turnover, anche se la posta in palio è significativa. In porta rivedremo Luis Maximiano, davanti a lui potrebbe essere confermato almeno Romagnoli, con Casale che potrebbe giocare sulla destra, liberando così una maglia al centro per Mario Gila, mentre il terzino sinistro potrebbe essere Marusic.

In mezzo al campo dovremmo avere la regia di Marcos Antonio, Sarri difficilmente rinuncerà a Sergej Milinkovic-Savic mentre potrebbe far accomodare in panchina Luis Alberto, questa volta puntando su Basic. Nel tridente offensivo invece sarà Immobile a doppiare il proprio impegno; al suo fianco Pedro dovrebbe avere una chance dal primo minuto, stuzzica la candidatura di Cancellieri che potrebbe avere il posto da titolare.

LE SCELTE DI SLOT

Arne Slot invece nelle probabili formazioni di Lazio Feyenoord dovrebbe puntare sul modulo 4-2-1-3. Come prima punta dovremmo vedere Danilo; a destra nella linea della trequarti opererà Jahanbakhsh, a sinistra sarà confermato con tutta probabilità Dilrosun, mentre Szymanski è il trequartista centrale.

Procedendo a ritroso verso la mediana olandese, ecco che Kokcu avrà la fascia di capitano al braccio e al suo fianco dovrebbe agire Timber. In difesa ecco invece il portiere Bijlow; la coppia centrale dovrebbe essere formata da Trauner e Hancko, mentre i due terzini dovrebbero essere Pedersen sulla corsia destra e Bjorkan che partirà invece dalla fascia mancina.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FEYENOORD: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Casale, Mario Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Pedro, Immobile, Cancellieri. All. Sarri.

FEYENOORD (4-2-1-3): Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Bjorkan; Kokcu, Timber; Szymanski; Jahanbakhsh, Danilo, Dilrosun. All. Slot.

