Probabili formazioni Lazio Galatasaray/ Diretta tv: Luis Alberto torna titolare

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO GALATASARAY: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni Lazio Galatasaray ci avviciniamo alla sfida valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Un vero e proprio testa a testa in cui le due squadre, entrambe già qualificate al prossimo turno, si contenderanno la vetta della classifica. I turchi sono a quota 11, mentre gli italiani a quota 8. Per arrivare primi, dunque, questi ultimi devono obbligatoriamente vincere.

La squadra di Maurizio Sarri è in un buon momento, dato che è reduce dalla vittoria in campionato contro la Sampdoria, ma la classifica non sorride. I biancocelesti si trovano infatti all’ottavo posto, al momento fuori dalla zona Europa. La squadra di Faith Terim, invece, è in un periodo decisamente sottotono, dato che in campionato è reduce da due pareggi e si trova al settimo posto della classifica.

LAZIO GALATASARAY IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Lazio Galatasaray, gara valida per il sesto turno della fase a gironi di Europa League, sarà visibile domani sera in diretta in televisione su DAZN e su Sky, nonché in streaming sulle relative piattaforme. Una ulteriore possibilità per la visione del match in streaming è rappresentata da NOW, il servizio live e on demand di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO GALATASARAY

LE MOSSE DI SARRI

Il tecnico Maurizio Sarri, data l’importanza della sfida, metterà in campo gli uomini migliori. Non dovrebbe cambiare molto rispetto alle ultime gare. In difesa, davanti a Strakosha, ci sarà dunque il quartetto composto da Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj. L’unica novità è sicuramente rappresentata dal ritorno in campo da titolare di Luis Alberto e di Leiva a centrocampo, con al fianco Milinkovic, che dovrà saltare invece la prossima gara di campionato per squalifica. In avanti si rivede Felipe Anderson, accompagnato da Pedro e Zaccagni.

LE MOSSE DI TERIM

Anche il tecnico Faith Terim non dovrebbe cambiare molto nell’undici titolare della sua squadra. L’unica assenza è rappresentata da Cicaldau, risultato positivo al Coronavirus. Al suo posto ci sarà Morutan. Per i resto tra i pali spazio a Muslera, dietro al quartetto composto da Boey, Marcao, Nelsson e Van Aanholt. Davanti alla difesa Kutlu e Antalyali. Mentre sulla trequarti, dietro a Dervisoglu, ci saranno oltre al rumeno già citato Feghouli e Kerem Akturkoglu.

IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All. Sarri

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt; Kutlu, Antalyali; Morutan, Feghouli, Kerem Akturkoglu; Dervisoglu. All. Terim



