Probabili formazioni Lazio Inter/ Diretta tv: Inzaghi rinuncia a Lulic, pronto Jony

Solo domani sera, alle ore 20,45 e tra le mura dell’Olimpico, si accenderà il big match della 24^ giornata di Serie A, tra Lazio e Inter, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame, alla vigilia del fischio d’inizio. Siamo infatti ben curiosi di conoscere le mosse di Inzaghi come di Conte per le probabili formazioni di Lazio e Inter, dove però certo vi saranno solo i titolari più in forma in campo dal primo minuto. La partita di domani sera non è infatti match da affrontare a cuor di leggero e anzi la posta in palio è altissima, come ben ci ricorda anche la classifica del Campionato. Alla vigilia della 24^ giornata infatti ben ricordiamo i nerazzurri, di ritorno dalla vittoria sul Milan nel Derby, in vetta alla classifica con 54 punti: subito dietro però ad appena una lunghezza di distanza vi è la squadra biancoceleste, in ottima forma dopo anche la vittoria consumata sul Parma pochi giorni fa. Andiamo dunque a controllare da vicino le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Lazio Inter.

Lazio Inter sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A: trovate il canale al numero 202 della televisione satellitare, dunque l’appuntamento sarà riservato in esclusiva agli abbonati all’emittente che potranno seguire questa partita del massimo campionato anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – senza costi aggiuntivi – su dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER

LE MOSSE DI INZAGHI

Per le probabili formazioni di Lazio Inter, come detto prima, domani Inzaghi punterà solo su i suoi titolari più in forma: pure però per la 24^ giornata certo dovrà fare a meno di una certezza nello schieramento biancoceleste ovvero Senad Lulic, fermo in infermeria per problema alla caviglia. Ecco che senza il bosniaco, domani la classica mediana a 5 dei laziali vedrà Jony in corsia mancina e in coppia con Lazzari, mentre Milinkovic Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto completeranno al cento il reparto. Non vi sono poi grandi sorprese e novità negli altri settori dello schieramento biancoceleste. Già in attacco sono sicuri della propria maglia da titolare Caicedo e Immobile, mentre in difesa domani saranno in campo dal primo minuto Luiz Felipe, Acerbi e Radu.

LE SCELTE DI CONTE

Alla vigilia di questo big match però sono problemi per Conte nel fissare le probabili formazioni di Lazio Inter: il tecnico nerazzurro infatti domani non solo dove fare i conti con alcune assenze di peso, ma pure dovrà fare attenzione ad amministrare i suoi giocatori dopo l’intenso turno di Coppa Italia vissuto contro il Napoli in settimana. A conti fatti però domani l’allenatore pugliese dovrebbe dare di nuovo fiducia al 3-5-2 (che potrebbe tranquillamente trasformarsi nel 3-4-1-2), dove di fronte a Padelli, vedremo dal primo minuto Skriniar, De Vrij e Bastoni. Per la mediana vi sarà spazio nelle corsie esterne per Candreva e Young, mentre al centro si fanno avanti Barella, Brozovic e Eriksen, anche se le alternative non mancano. E’ poi ballottaggio in attacco: irrinunciabile domani sarà Lukaku, ma sarà da capire chi tra Lautaro e Alexis Sanchez sarà al fianco del belga dal primo minuto.

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 3 L Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic Savic, 6 L Leiva, 10 L Alberto, 22 Jony; 20 Caicedo, 17 Immobile All. Inzaghi

INTER (3-5-2): 27 Padelli; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 15 Young; 10 L Martinez, 9 Lukaku All. Conte



