Probabili formazioni Lazio Inter/ Diretta tv, Luis Alberto in panchina? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Le probabili formazioni di Lazio Inter ci introducono a uno dei due anticipi nella 3^ giornata del campionato di Serie A 2022-2023: squadre in campo alle ore 20:45 di venerdì 26 agosto, e partita interessante anche per il ritorno di Simone Inzaghi allo stadio Olimpico, come avversario dei biancocelesti. Dopo aver vinto le prime due partite del campionato, l’Inter va a caccia di conferme e di una possibile fuga: naturalmente è ancora presto per fare bilanci, ma la Champions League si avvicina e prima del doppio impegno i nerazzurri vogliono provare ad allungare sulla concorrenza.

La Lazio, che invece sarà impegnata in Europa League, non è parsa troppo brillante nelle sue prime uscite: ha battuto il Bologna quasi in extremis e poi si è impantanata sul campo del Torino, con la sensazione che Maurizio Sarri debba ancora trovare il bandolo della matassa per quanto riguarda l’inserimento dei nuovi arrivati. Vedremo cosa succederà all’Olimpico, nel frattempo possiamo fare le solite valutazioni sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare, andando a leggere in maniera dettagliata le probabili formazioni di Lazio Inter.

DIRETTA LAZIO INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Inter non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questa partita è una di quelle che, nella 3^ giornata di Serie A, vengono trasmesse esclusivamente su DAZN. La piattaforma ancora una volta fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio, sarà ovviamente una visione riservata agli abbonati e in diretta streaming video, perché per assistere al match dovrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv, che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER

I DUBBI DI SARRI

Sarri ha tutta la rosa a disposizione per Lazio Inter: torna anche Luis Maximiano dalla squalifica, ma il portiere titolare a questo punto potrebbe diventare Provedel. Per affiancare Alessio Romagnoli in difesa, il tecnico toscano sembra voler puntare ancora su Patric; come terzini giocheranno invece Manuel Lazzari a destra e Marusic a sinistra. Le sorprese potrebbero arrivare ancora una volta a centrocampo: come era accaduto all’inizio della scorsa stagione, Luis Alberto pare destinato a un approccio graduale e dunque si avvia verso un’altra panchina. Il titolare potrebbe essere Matias Vecino, che se la gioca anche con Basic ma ha il “vantaggio” di aver lavorato con Sarri ai tempi dell’Empoli; Sergej Milinkovic-Savic ci sarà, non è ancora scoccata l’ora di Marcos Antonio perché in cabina di regia dovrebbe esserci spazio per Cataldi. Nel tridente offensivo, recuperato Pedro; lo spagnolo però appare destinato a partire come riserva, con Felipe Anderson e Zaccagni che agiranno come esterni di uno schieramento che avrà ovviamente in Immobile il suo centravanti.

LE SCELTE DI INZAGHI

Anche in Lazio Inter Simone Inzaghi deve fare i conti con l’indisponibilità di Mkhitaryan: senza l’armeno il centrocampo nerazzurro dovrebbe essere fatto, e sarà una conferma di quanto visto nelle prime uscite. Dumfries e Dimarco sono favoriti per le corsie laterali, occhio comunque a Darmian e Gosens che però sono indietro nelle gerarchie, almeno per il momento. Come mezzali, scontata la scelta di Barella e Calhanoglu; il playmaker sarà Brozovic, Asllani intanto studia per avere qualche occasione quando la stagione entrerà nel vivo. In difesa il solito terzetto a protezione di Handanovic: il grande ex De Vrij a comandare il reparto, Skriniar sul centrodestra e Alessandro Bastoni sul centrosinistra. In attacco, scalpitano come sempre Joaquin Correa (altro ex) e Dzeko: vista l’importanza e la difficoltà della partita, tuttavia, l’Inter si dovrebbe presentare con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, anche perché per il turnover ci sarà tempo (appunto, quando inizierà il girone di Champions League e si giocherà molto più spesso).

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Provedel; M. Lazzari, Patric, A. Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, F. Dimarco; R. Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi











