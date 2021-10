Probabili formazioni Lazio Inter/ Diretta tv: pochi dubbi per Sarri e Inzaghi

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Lazio Inter ci avviciniamo al grande anticipo che domani pomeriggio alle ore 18.00 sarà il piatto forte del sabato di Serie A per l’ottava giornata. Saranno molto interessanti anche le mosse di Maurizio Sarri e Simone Inzaghi per questa partita che arriva subito dopo la sosta per le Nazionali, variabile della quale i due allenatori dovranno tenere conto.

Due settimane fa, l’Inter aveva vinto sul campo del Sassuolo mentre un’altra trasferta in Emilia Romagna è finita malissimo per la Lazio, travolta dal Bologna. I biancocelesti dunque devono cercare di ripartire, ma Inzaghi non vuole passi falsi nella sua partita “del cuore”, che apre settimane molto intense per l’Inter. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Lazio Inter.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER

LE SCELTE DI SARRI

Nelle probabili formazioni di Lazio Inter spicca la squalifica di Acerbi: dovrebbe sostituirlo Patric, infatti Radu e Vavro sono ipotesi più remote. Per il resto, difesa con Reina in porta, l’altro centrale Luiz Felipe e i due terzini, Lazzari a destra e Hysaj a sinistra. Nessuna sorpresa a centrocampo, dove vedremo come sempre Lucas Leiva perno centrale con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali di lusso. Il grande punto di domanda è la condizione di Immobile: se la Lazio dovesse scendere in campo senza di lui, Sarri si affiderebbe a Muriqi o al finto centravanti Pedro e in questo caso Moro diventerebbe favorito per giocare nel tridente insieme a Felipe Anderson.

I DUBBI DI INZAGHI

Sul fronte nerazzurre, il grande ex Simone Inzaghi nelle probabili formazioni di Lazio Inter tiene d’occhio l’altro ex Correa che è acciaccato. Viaggi intercontinentali permettendo, dovremmo comunque vedere Lautaro Martinez insieme a Dzeko in attacco. I dubbi comunque sono pochi: c’è quello consueto sulla corsia destra, con Dumfries leggermente in vantaggio su Darmian, mentre a sinistra Perisic è nettamente favorito su Dimarco, mentre Barella e Calhanoglu saranno le mezzali al fianco di Brozovic. Pochi dubbi riguardo la difesa: davanti al portiere Handanovic a comandare il reparto sarà De Vrij (altro ex di lusso), affiancato come al solito da Skriniar e Bastoni.

IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi.



