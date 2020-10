Probabili formazioni Lazio Inter/ Diretta tv: torna Bastoni? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER: CHI GIOCA?

Lazio Inter si gioca domani pomeriggio alle ore 15.00, quando le due formazioni daranno vita allo stadio Olimpico a uno dei due big-match della terza giornata di Serie A. C’è naturalmente molta curiosità attorno alle probabili formazioni di Lazio Inter, anche se per motivi diversi sui due fronti. La Lazio di Simone Inzaghi deve infatti riscattarsi dalla batosta subita contro l’Atalanta, ma certamente non sarà facile contro un’Inter che invece è stata straripante a Benevento. Si parla comunque di due delle nostre quattro rappresentanti in Champions League, di conseguenza sarà naturalmente un test significativo sia per i biancocelesti sia per i nerazzurri. Tutto questo premesso, andiamo adesso a scoprire tutte le notizie alla vigilia relative alle probabili formazioni di Lazio Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Lazio Inter è una delle partite visibili in diretta streaming video per gli abbonati di Dazn, oppure in alternativa in diretta tv sul canale Dazn 1 di Sky, a patto di avere attivato l’opzione prevista per gli abbonati alla televisione satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER

LE MOSSE DI INZAGHI

Simone Inzaghi dovrebbe cambiare poco fra i titolari nelle probabili formazioni di Lazio Inter rispetto alla disfatta contro l’Atalanta, che ha coinvolto anche i big: difficile però pensare che gente come Luis Alberto, Milinkovic Savic oppure Immobile resti fuori, piuttosto dovranno riscattarsi e cercare di rilanciare la Lazio. Se proprio volessimo immaginare un cambio, ecco che potrebbe rischiare Lucas Leiva, insidiato da Cataldi in cabina di regia. In attacco Caicedo non aveva fatto male e dunque dovrebbe essere di nuovo al fianco di Immobile, qualche dubbio resta pure in difesa, dove però ipotizziamo le conferme di Patric, Acerbi e Radu davanti a Strakosha, anche se da parte di tutti loro ci attendiamo un rendimento che dovrà essere molto migliore rispetto a quello di mercoledì sera.

LE SCELTE DI CONTE

Nelle probabili formazioni di Lazio Inter ci attendiamo per Antonio Conte solo pochi cambi, dettati dall’ampiezza della rosa che consente sempre ottime scelte. Ad esempio in difesa dovrebbe rientrare Bastoni, rimasto in panchina a Benevento, per completare il terzetto con Skriniar e l’ex De Vrij davanti ad Handanovic per cercare di ritrovare la solidità della retroguardia, cioè l’unico difetto dell’Inter nelle prime due uscite. A centrocampo verso la conferma Hakimi e Young sulle due fasce, così come l’ottimo Sensi visto al Vigorito e Gagliardini, le cui doti sono fondamentali per l’equilibrio. Attenzione a Vidal che a Benevento aveva preso una botta: nulla di grave, ma quando hai pronto Barella perché rischiare? Difficile infatti che l’ex Cagliari vada per due volte in panchina, rischio che invece corre Brozovic. Infine l’attacco dove dovrebbe tornare la coppia titolare Lukaku-Lautaro Martinez, con Sanchez naturalmente prima alternativa dalla panchina.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Sensi, Young; Lukaku, L. Martinez. All. Conte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA