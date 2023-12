PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER/ Diretta tv: Darmian a centrocampo (Serie A, 16 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER: A CENTROCAMPO

Il duello anche tattico fra i due mister Maurizio Sarri e Simone Inzaghi si farà particolarmente sentire nell’analisi della situazione centrocampo per le probabili formazioni di Lazio Inter. Parlando innanzitutto dei padroni di casa biancocelesti, ecco che a centrocampo per la Lazio dovrebbero essere sicuramente titolari le due mezzali Guendouzi e naturalmente Luis Alberto, che era al centro del gioco capitolino già ai tempi proprio di Simone Inzaghi, mentre per il posto da regista Rovella sembra favorito su Cataldi.

Sul fronte nerazzurro, invece naturalmente è il “solito” 3-5-2 il modulo di riferimento per il grande ex Simone Inzaghi. Per quanto riguarda allora il centrocampo della Beneamata, ecco che a destra stante l’indisponibilità di Dumfries e anche Cuadrado dovrebbe essere titolare Darmian, con Bisseck che entrerebbe nel terzetto della retroguardia, mentre per il resto tutto dovrebbe essere definito con le consuete certezze in questo reparto eccellente, perno delle fortune nerazzurre, cioè Barella, il regista Calhanoglu, Mkhitaryan, infine Dimarco come esterno sulla sinistra. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

QUALI SCELTE PER DOMANI?

Le probabili formazioni di Lazio Inter ci accompagnano verso la super sfida di domani sera allo stadio Olimpico, che sarà certamente il big-match della sedicesima giornata del campionato di Serie A. Match di lusso fra due delle nostre tre rappresentanti negli ottavi di finale della Champions League, anche se in campionato la situazione è poco brillante per la Lazio, reduce dal pareggio di Verona e più in generale in difficoltà. Serve risalire in classifica, fare il colpo contro l’Inter potrebbe naturalmente essere fondamentale in tal senso.

Dall’altra parte, i nerazzurri dell’ex Simone Inzaghi cercano una vittoria di prestigio come d’altronde già tante altre, anche in trasferta come il recente 0-3 a Napoli, al quale ha fatto seguito il 4-0 casalingo contro l’Udinese nella scorsa giornata. Sono sette gol segnati e zero subiti per questa Inter eccellente in ogni suo settore, anche se in settimana è arrivata la piccola delusione del secondo posto nel girone di Champions. I temi sono delineati, adesso andiamo a scoprire tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Lazio Inter.

DIRETTA LAZIO INTER STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Lazio Inter sarà una delle sette partite della giornata di Serie A trasmesse in esclusiva in diretta streaming video per gli abbonati alla piattaforma DAZN, di conseguenza non sarà disponibile una diretta tv nel senso “classico” del termine, anche se si potrà vedere il match anche su televisori dotati di connessione Internet.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER

LE MOSSE DI SARRI

Modulo 4-3-3 per mister Maurizio Sarri, si parte da questa certezza per i biancocelesti nelle probabili formazioni di Lazio Inter. In porta ecco certamente Provedel; anche in difesa tutto sembra essere chiaro, con Lazzari, Casale, Patric e Marusic che dovrebbero essere i titolari da destra a sinistra anche se capitan Romagnoli sta recuperando; a centrocampo ecco le due mezzali Guendouzi e naturalmente Luis Alberto, mentre per il posto da regista Rovella sembra favorito su Cataldi; infine, due terzi del tridente d’attacco della Lazio sembrano essere sicuri, cioè Felipe Anderson a destra e il centravanti Immobile, mentre come esterno sinistro Zaccagni è favorito nel ballottaggio con Pedro.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sul fronte nerazzurro delle probabili formazioni di Lazio Inter, naturalmente il 3-5-2 è il modulo di riferimento per il grande ex Simone Inzaghi. Non ci dovrebbero essere dubbi sugli interpreti, salvo che su quei nomi non al top: ecco allora che davanti al portiere Sommer ci saranno Darmian, Acerbi e Bastoni, che però potrebbe essere insidiato da Carlos Augusto per gestirne le forze dopo il recente infortunio; a centrocampo, ecco a destra Cuadrado, a meno di avanzare Darmian con Bisseck che entrerebbe nel terzetto della retroguardia, mentre per il resto tutto dovrebbe essere definito, cioè con Barella, il regista Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco a sinistra ed infine naturalmente la coppia d’attacco di riferimento, con Thuram al fianco del capitano Lautaro Martinez.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.











