Probabili formazioni Lazio Inter/ Quote, Immobile prova a stringere i denti (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Altro big match quello di cui parliamo per le probabili formazioni di Lazio Inter: la partita si gioca alle ore 18:00 di sabato 16 ottobre, uno degli anticipi nell’ottava giornata di Serie A 2021-2022, e naturalmente rappresenta anche il ritorno “a casa” di Simone Inzaghi, per la prima volta avversario dei biancocelesti. Il riscatto attende invece Maurizio Sarri, nettamente sconfitto a Bologna prima della sosta.

La Lazio arrivava dalla vittoria nel derby e non ha saputo dare continuità ai suoi risultati, adesso la squadra è attesa a un test fondamentale contro i campioni d’Italia in carica, che non hanno ancora perso e puntano a mantenere il contatto con il primo posto in classifica. Staremo a vedere cosa succederà, ma ora mentre aspettiamo che la partita si giochi dobbiamo andare a fare qualche valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Lazio Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico su Lazio Inter è stato tracciato anche dall’agenzia Snai, e allora andiamo a vedere cosa ha previsto il bookmaker per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare 3,30 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, con l’eventualità del pareggio (segno X) la vostra vincita ammonterebbe a 3,40 volte la giocata mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo dei biancocelesti, il vostro guadagno corrisponderebbe a 2,20 volte l’importo che avrete investito.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER

LE SCELTE DI SARRI

Nelle probabili formazioni di Lazio Inter spicca subito la squalifica di Acerbi: il candidato a prenderne il posto è Patric, perché né Stefan Radu né Vavro hanno ancora giocato in campionato e le cose dovrebbero restare in questo modo. Per il resto, difesa classica con Pepe Reina in porta, Luiz Felipe altro centrale e i due terzini che saranno Manuel Lazzari e Hysaj; a centrocampo chiaramente non si cambia, dunque vedremo come sempre Lucas Leiva da perno centrale con la collaborazione di Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto schierati sulle mezzali. Il grande punto di domanda è la condizione di Ciro Immobile, che aveva già saltato la trasferta di Bologna: senza di lui Sarri si affiderebbe a Muriqi ma occhio anche alla soluzione con un finto centravanti (che a quel punto sarebbe Pedro) in modo da non dare punti di riferimento. Raul Moro diventerebbe immediatamente favorito per giocare nel tridente insieme a Felipe Anderson, un’ipotesi che potrebbe prendere corpo…

I DUBBI DI INZAGHI

Simone Inzaghi studia le probabili formazioni di Lazio Inter tenendo monitorate le condizioni di Joaquin Correa, uno dei grandi ex della partita: l’argentino dovrebbe accomodarsi in panchina per lasciare spazio al connazionale Lautaro Martinez, che insieme a Dzeko forma una coppia da 11 gol in questa Serie A. Anche per il tecnico dei campioni d’Italia comunque i dubbi non sono troppi: c’è quello consueto sulla corsia destra, con Dumfries che parte leggermente in vantaggio rispetto a Darmian, mentre a sinistra Perisic è nettamente favorito su Dimarco. Barella e Calhanoglu saranno le mezzali, con Gagliardini che potrebbe essere utilizzato da interno tattico ma deve scalare le gerarchie; a condurre il gioco sarà come sempre Brozovic. Pochi dubbi, anzi sostanzialmente nessuno, riguardo la difesa per Lazio Inter: davanti al portiere Handanovic a comandare il reparto sarà De Vrij – a proposito di ex di lusso – sul centrodestra opererà Skriniar mentre sull’altro versante avremo Alessandro Bastoni, reduce dalle due partite giocate come titolare nella Final Four di Nations League.

IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Reina; M. Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi



