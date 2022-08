Probabili formazioni Lazio Inter/ Quote, Inzaghi non cambia niente? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Le probabili formazioni di Lazio Inter ci avvicinano a uno dei big match nella terza giornata del campionato di Serie A 2022-2023: si gioca alle ore 20:45 di venerdì 26 agosto, allo stadio Olimpico va in scena una sfida classica con l’Inter che, reduce dal 3-0 interno allo Spezia, spera di prendersi la terza vittoria in altrettante gare e dunque provare subito ad andare in fuga. La Champions League si avvicina, dunque Simone Inzaghi (grande ex della partita) vuole mettere fieno in cascina prima che inizino gli impegni del girone, che possono togliere energie preziose.

Stesso scenario per la Lazio, con la differenza che Maurizio Sarri sarà in Europa League e sappiamo bene quale sia il suo pensiero riguardo il dover portare avanti due competizioni; intanto i biancocelesti si sono bloccati a Torino contro i granata, dunque hanno 4 punti e per il momento appaiono ancora abbastanza “legati”. Questa chiaramente potrebbe essere la serata della svolta, ma vedremo se sarà davvero così; aspettando che il match prenda il via prendiamoci del tempo per analizzare le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Lazio Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai, tra le altre, ha tracciato un pronostico su Lazio Inter e allora possiamo vedere quali siano le quote previste, per questa partita della 3^ giornata di Serie A. Il segno 1 per la vittoria interna della Lazio vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,85 volte quanto messo sul piatto; l’ipotesi del pareggio è regolata dal segno X e porta in dote una vincita che ammonta a 3,70 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 per l’affermazione dell’Inter ha un valore, con questo bookmaker, equivalente a 1,90 volte l’importo investito, cosa che fa della squadra di Simone Inzaghi la favorita.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER

LE SCELTE DI SARRI

Naturalmente sarà un 4-3-3 quello di Sarri per Lazio Inter: la notizia principale dovrebbe essere quella della nuova esclusione di Luis Alberto, che evidentemente fatica più degli altri a entrare in ritmo e dunque dovrebbe nuovamente essere sacrificato per scelte più funzionali. Nello specifico Matias Vecino, che proprio contro la Lazio aveva segnato un gol fondamentale con la maglia dell’Inter e che questa sera la ritrova da avversario, potenzialmente titolare (è favorito su Basic) in un centrocampo completato da Sergej Milinkovic-Savic e Cataldi, quest’ultimo in vantaggio su Marcos Antonio. Ci saranno poche sorprese nel tridente: Pedro ce la fa ma ancora una volta lascerà il posto a Felipe Anderson, che dunque agirà a destra con Zaccagni schierato sull’altro versante e Immobile chiaramente da centravanti. In difesa Patric-Alessio Romagnoli al centro, Manuel Lazzari e Marusic sulle corsie; in porta Maximiano ha scontato la squalifica, ma l’estremo difensore scelto da Sarri dovrebbe essere Provedel.

GLI 11 DI INZAGHI

Pochi dubbi per Simone Inzaghi nel suo ritorno all’Olimpico: Lazio Inter sarà affrontata dal piacentino con il 3-5-2 e le scelte confermate rispetto all’ultima uscita. Chiaramente qualche punto di domanda aperto c’è, in particolare ne possiamo ipotizzare due: le corsie laterali, dove Dumfries e Federico Dimarco partono favoriti ma devono guardarsi dalla concorrenza di Darmian e Gosens, in particolare il tedesco spera di entrare presto nella condizione migliore per prendersi finalmente la maglia da titolare. Per il resto, tutto fissato: in porta Handanovic, davanti a lui la solita linea a tre con l’altro grande ex De Vrij schierato centralmente, mentre Skriniar e Alessandro Bastoni agiranno ai suoi lati. In mezzo al campo le due mezzali saranno Barella e Calhanoglu, anche per l’indisponibilità del nuovo arrivato Mkhitaryan; poi Brozovic come sempre in cabina di regia. In attacco il tandem sarà ancora una volta quello formato da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku: Dzeko e Joaquin Correa, lui pure con un trascorso importante nella Lazio, partiranno dalla panchina pronti a dire la loro nel secondo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Provedel; M. Lazzari, Patric, A. Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, F. Dimarco; R. Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi











