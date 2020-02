Probabili formazioni Lazio Inter/ Quote: qualche dubbio per Conte (Serie A)

Lazio Inter si gioca alle ore 20.45: le due formazioni scenderanno in campo per un grande posticipo di Serie A, la partita all’Olimpico infatti avrà grande valore nella corsa verso lo scudetto che vede tre squadre racchiuse in un solo punto – due di queste sono proprio i biancocelesti e i nerazzurri. La Lazio arriva dalla vittoria sul campo del Parma, l’Inter dal derby vinto in rimonta: facile capire che la sfida tra Simone Inzaghi e Antonio Conte riveste notevole importanza e potrebbe darci risposte significative per l’evoluzione dell’intero campionato. Di certo gli spunti non mancano: scopriamo allora subito le ultime notizie circa le probabili formazioni di Lazio Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Lazio Inter in base alle quote proposte dall’agenzia Snai. Regna un certo equilibrio e le differenze fra i tre segni non sono nette: per la vittoria della Lazio (segno 1) quota di 2,35, si sale poi a 2,90 in caso di successo dell’Inter (segno 2) e fino a 3,50 volte la posta in palio in caso di pareggio (segno X).

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER

LE MOSSE DI INZAGHI

Poche sorprese nelle probabili formazioni di Lazio Inter, naturalmente Simone Inzaghi si affiderà alla migliore formazione possibile con l’unico problema dell’assenza di Lulic a causa dell’infortunio alla caviglia. Al suo posto dovrebbe dunque giocare Jony oppure in alternativa Jordan Lukaku, per quella che sarebbe una sfida familiare davvero intrigante con Romelu. Tutto chiaro per il resto a centrocampo, con Lazzari esterno destro e nel cuore della mediana il terzetto composto da Milinkovic Savic, il regista Leiva e Luis Alberto. In difesa Luiz Felipe e Patric si giocano il posto disponibile al fianco di Acerbi e Radu per completare il terzetto davanti a Strakosha, infine in attacco Correa è in ripresa ma scegliamo ancora Caicedo come partner di Immobile, almeno dal primo minuto.

LE SCELTE DI CONTE

Anche sul fronte nerazzurro naturalmente le probabili formazioni di Lazio Inter dovrebbero regalare pochi colpi di scena da parte di Antonio Conte. Ci aspettiamo Eriksen titolare, presumibilmente con Brozovic e Barella, anche se non è del tutto da escludere un Vecino in grande condizione, che potrebbe insidiare l’ex Cagliari. Sulle fasce tornerà sicuramente Young a sinistra, mentre a destra l’ex Candreva è favorito su Moses. A proposito di ex biancocelesti, in difesa il perno sarà naturalmente De Vrij, leader del terzetto completato da Skriniar e Bastoni (favorito su Godin) davanti a Padelli, che di nuovo sarà titolare fra i pali dell’Inter. Infine è tutto chiaro in attacco, dove tornerà anche in campionato dopo due turni di stop forzato la coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

A disposizione: Proto, Guerrieri, J. Lukaku, Vavro, Patric, Bastos, Parolo, Minala, Cataldi, Marusic, Correa, Adekanye.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Lulic.

INTER (3-5-2): Padelli, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; L. Martinez, R. Lukaku. All. Conte.

A disposizione: Berni, Stankovic, Godin, D’Ambrosio, Ranocchia, Biraghi, Asamoah, Borja Valero, Vecino, Moses, Sanchez.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Gagliardini, Handanovic, Sensi, Esposito.



