Probabili formazioni Lazio Inter/ Quote, sarà Caicedo con Immobile (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER: CHI GIOCA?

Sono riflettori puntati ora sulle probabili formazioni di Lazio Inter, big match per la 3^ giornata di Serie A, attesa oggi pomeriggio alle ore 15.00 tra le mura dello Stadio Olimpico di Roma. Dunque subito una sfida decisiva per Inzaghi e Conte, i quali ovviamente non potranno oggi non affidarsi ai propri titolari più in forma, benché questo significhi chiedere a molti subito un doppio sforzo. Ricordiamo infatti che entrambe le squadre sono state impegnate già in settimana nel recupero della prima giornata di campionato: qui i nerazzurri hanno avuto facilmente ragione del Benevento, ma i biancocelesti invece sono stati sonoramente sconfitti dall’Atalanta, con un netto 4-1. Un risultato che chiaramente brucia in casa di Mister Inzaghi e che spingerà i biancocelesti a dare oggi il tutto per tutto per riscattarsi. Andiamo allora a controllare da vicino le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Lazo Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Complici forse gli ultimi risultati rimediati, ecco che per pronostico del big match di Serie A, sono oggi i nerazzurri i primi favoriti. La Snai per l’1×2 ha infatti fissato a 2.15 il successo dell’Inter in trasferta contro il più elevato 3.10 segnato per la vittoria della Lazio: il pareggio invece pagherà la posta a 3.80.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO INTER

LE MOSSE DI INZAGHI

Per affrontare un gigante come è Conte, Inzaghi ovviamente non si discosterà dal classico 3-5-2 per disegnare le probabili formazioni di Lazio Inter: qui dentro tutti i titolari più in forma, a partire dalla Scarpa d’oro 2019-20 Ciro Immobile, accompagnato dal primo minuto da Caicedo. Per la mediana a cinque paiono poi confermati al centro i soliti Milinkovic Savic, Luis Alberto e Lucas Leiva: per coprire le fasce si faranno avanti Lazzari e Marusic, ma non possiamo escludere delle novità, magari a match in corso. Ricordiamo che in difesa pure l’allenatore della Lazio registra ancora le assenze di Luiz Felipe e Proto, come pure di Stefan Radu: questo oggi di fronte a Strakosha dovremmo quindi rivedere Bastos, Acerbi e Patric.

LE SCELTE DI CONTE

Sarà invece il 3-4-1-2 il modulo di Antonio Conte per affrontare la Lazio, ma nello schieramento nerazzurro, si contano ancora parecchi ballottaggi in corso alla vigilia del fischio d’inizio. Il primo sarà nel reparto difensivo, posto di fronte a capitan Handanovic: sulla carta Skriniar, De Vrij, Bastoni e D’Ambrosio rimangono in dubbio per tre maglie. Per la mediana invece oggi puntiamo a vedere dal primo minuto in campo Brozovic, in compagnia di uno tra Barella e Gagliardini: difficile ma non impossibile l’utilizzo, magari a match in corso di Vidal, visto che il cileno è uscito dolorante dopo la sfida contro il Benevento. Per l’attacco invece non abbiamo dubbi: Lukaku e Lautaro Martinez saranno le prime scelte dell’allenatore pugliese.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 15 Bastos, 33 Acerbi, 4 Patric; 29 Lazzari, 21 Milinkovic Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 77 Marusic; 20 Caicedo 17 Immobile All. Inzaghi

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 98 Hakimi, 77 Brozovic, 23 Barella, 15 Young; 12 Sensi; 9 Lukaku, 10 Lautaro All. Conte



© RIPRODUZIONE RISERVATA