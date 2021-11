Probabili formazioni Lazio Juventus/ Diretta tv: forfait Immobile e Dybala? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Le probabili formazioni di Lazio Juventus ci introducono al big match della 13^ giornata di Serie A 2021-2022, almeno uno dei big match: alle ore 18:00 di sabato 20 novembre lo stadio Olimpico apre le sue porte a una partita delicata e importante, nella quale il grande ex Maurizio Sarri torna ad affrontare la squadra con cui ha vinto lo scudetto e che, tornata nelle mani di Massimiliano Allegri, sta ancora cercando la giusta continuità e intanto, prima della sosta, ha battuto la Fiorentina all’ultimo respiro riprendendo la marcia.

Probabili formazioni Milan Inter/ Quote: sarà Ibrahimovic contro Handanovic!

Anche la Lazio è ondivaga in questo campionato, ma chiaramente ha obiettivi diversi rispetto alla Juventus; in più in casa viaggia davvero bene come dimostrato dal 3-0 rifilato alla Salernitana, dunque una bella occasione per i biancocelesti che potrebbero staccare una pericolosa rivale per la Champions League. Vedremo cosa succederà sabato sera, intanto noi possiamo fare le nostre consuete valutazioni sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Lazio Juventus.

Probabili formazioni Napoli Verona/ Quote: Ospina contro Giovanni Simeone

DIRETTA LAZIO JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Juventus non sarà una di quelle che, per la 13^ giornata di campionato, verranno trasmesse sulla televisione satellitare; come sempre tuttavia l’alternativa è quella della piattaforma DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione di Serie A e che dunque fornisce tutti i match ai suoi clienti, con il servizio di diretta streaming video. Eventualmente, per assistere alla sfida si potrà utilizzare anche una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS

LE SCELTE DI SARRI

Nelle probabili formazioni di Lazio Juventus, difficilmente Sarri potrà disporre di Immobile: il bomber della Serie A ha saltato le due partite della nazionale e dovrebbe dare forfait, si tenterà un recupero lampo ma il favorito per giocare al centro del tridente (ovviamente con Pedro e Felipe Anderson) è Muriqi, non esattamente la stessa cosa. In difesa mancheranno Manuel Lazzari e verosimilmente Marusic, altro problema per l’allenatore della Lazio che dovrà dunque dirottare Hysaj a destra e far giocare Stefan Radu come terzino sinistro; in mezzo ci sono regolarmente Luiz Felipe e Acerbi, con Pepe Reina ovviamente in porta. Per quanto riguarda il centrocampo, dopo qualche panchina di troppo Luis Alberto sembra finalmente aver ripreso i gradi del titolare, ed è anche tornato al gol: lo spagnolo occuperà dunque la zona di centrosinistra, sull’altro versante opererà Sergej Milinkovic-Savic e Lucas Leiva sarà come sempre il regista basso, riferimento per tutta la squadra.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Mosse 12^ giornata: Paolo Zanetti e il suo Venezia

GLI 11 DI ALLEGRI

Chiellini salta Lazio Juventus, con lui resta fuori De Sciglio e agli indisponibili si aggiunge Bernardeschi: anche i bianconeri devono fare i conti con le assenze, cui si potrebbero aggiungere quelle di Dybala e Bentancur rientrati acciaccati dal Sud America. Dunque, nel 4-4-2 di Allegri il primo nodo da sciogliere è la presenza di Cuadrado: i casi perché giochi sono due, ovvero Federico Chiesa spostato in attacco (con Morata, o magari lo stesso Dybala) oppure Rabiot in panchina, ma qui due esterni di centrocampo come Cuadrado e Chiesa (che andrebbe a sinistra) sono forse contrari all’idea di calcio di Allegri. Da valutare ma un propulsore laterale potrebbe stare fuori; a centrocampo si prepara a giocare il tandem Locatelli-McKennie – lo statunitense ha scalato le gerarchie al netto del problema di Bentancur – poi avremo Szczesny in porta con De Ligt che fa coppia con Bonucci davanti al portiere polacco, sulle fasce pochi dubbi con i due brasiliano Danilo e Alex Sandro titolari, nonostante gli impegni nelle qualificazioni Mondiali.

IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; F. Chiesa, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri



© RIPRODUZIONE RISERVATA