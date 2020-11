Probabili formazioni Lazio Juventus/ Diretta tv, mosse obbligate per Inzaghi?

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS: CHI PER IL BIG MATCH?

Dovremo attendere domani per il big match della settima giornata della Serie A tra Lazio e Juventus, sfida che andrà luogo all’Olimpico alle ore 12.30: vediamone però ora le probabili formazioni. Siamo infatti ben impazienti di conoscere quali saranno le scelte di Inzaghi come di Pirlo per questa sfida, che si annuncia a dir poco bollente, come anche problematica. Dopo tutto sia Lazio che Juventus tornando a giocare in Serie A dopo un duro turno di Champions League occorso in settimana e certo si presentano in campo questa domenica con un gran bisogno di punti. Spezie la formazione biancoceleste, che pur dopo il doppio successo con Bologna e Torino, ancora staziona a circa metà classifica. Non solo: in casa Lazio Inzaghi ha parecchi giocatori ancora indisponibili, mentre di altri non è certa la loro disponibilità per il lunch match di domani, come è il caso di Ciro Immobile. Andiamo allora ad esaminare da vicino quali saranno le mosse e i dubbi dei due allenatori per le probabili formazioni di Lazio e Juventus.

LAZIO JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Juventus sarà trasmessa sul canale DAZN1: lo trovate al numero 209 del decoder Sky, dunque l’appuntamento qui è riservato ai clienti della televisione satellitare con almeno tre anni di abbonamento. Per gli abbonati DAZN invece il sistema per seguire la partita resta quello della diretta streaming video, installando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzando una smart tv dotata di connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO JUVENTUS

LE MOSSE DI INZAGHI

Come abbiamo accennato prima, anche per disegnare le probabili formazioni di Lazio e Juventus, Inzaghi dovrà ancora una volta porre rimedio a una lunga lista di giocatori indisponibili o quanto meno dubbi, in vista della settima giornata di Serie A. Fissato il solito 3-5-2, pure per il tecnico dovrebbero essere più o meno maglie confermate un po’ ovunque. Partendo dalla difesa, ecco dovrebbe essere ancora Pepe Reina il titolare tra i pali, anche se non possiamo escludere un ingresso di Strakosha, sulla via del ritorno: di fronte al numero 1 sono sicuri però della propria maglia Luiz Felipe, Hoedt e Acerbi. Per la mediana anche qui sono mosse abbastanza certe, considerato che pur rimangono da valutare le condizioni di Leiva e Lazzari: qui dovremmo comunque vedere dal primo minuto Marusic e Fares sull’esterno, con Milinkovic Savic, Cataldo e Pereira confermati al centro. Da capire poi infine se Immobile sarà a disposizione: altrimenti ecco pronto il duo Correa-Muriqi.

LE SCELTE DI PIRLO

Parecchi dubbi pure si accendono nella metà campo della Vecchia Signora, in primis per quanto riguarda il modulo. Pur sperimentato il 4-3-3 contro il Ferencvaros, ecco che domani pomeriggio il tecnico bresciano dovrebbe dare spazio a una difesa a tre posta di fronte a Szczesny, dove dovrebbero collocarsi dal primo minuto Danilo, Bonucci e Chiellini (questo però in dubbio). Davanti si candidano poi per una maglia da titolare Bentancur e Arthur, con Cuadrado e Chiesa adibiti sull’esterno: ovviamente non mancano però soluzioni alternative. In avanti sarà ballottaggio tra Morata e Dybala: la Joya potrebbe scalzato lo spagnolo (pure in grandissima forma in queste settimane) per far compagnia a Cristiano Ronaldo e Kulusevski dal primo minuto.

IL TABELLINO

LAZIO: Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic Savic, Cataldi, Pereira, Fares; Correa, Muriqi All. Inzaghi

JUVENTUS: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Chiesa; Kulusevski; Ronaldo, Dybala All. Pirlo



