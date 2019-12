Probabili formazioni Lazio Juventus/ Diretta tv: Sarri senza Sami Khedira (Serie A)

Dovremo attendere domani all’Olimpico le ore 20,45 per assistere alla sfida della 15^ giornata di Serie A tra Lazio e Juventus, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Inzaghi come di Sarri, due allenatori che certo ben abbisognano dei tre punti messi in palio in questo turno di campionato. Come ricordiamo bene, la Vecchia Signora ha perso la prima posizione della classifica a vantaggio dell’Inter, col pareggio a Torino coi neroverdi di domenica scorsa, ma pure confida di riprendersi il prima possibile il titolo di capolista. Non meno motivati saranno i biancocelesti domani sera all’Olimpico: contro una grande come la squadra bianconera (che pure staziona sola a sei lunghezze avanti), a Inzaghi non saranno concessi errori nello stilare le probabili formazioni di Lazio Juventus. Andiamo dunque subito a verificare quali saranno le scelte dei due allenatori alla viglia di questo big match della 15^ giornata di Serie A.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio Juventus sarà trasmessa in diretta tv sul canale Dazn1, che fa parte del pacchetto Sky: la sinergia tra le due piattaforme ha aperto un canale disponibile per gli abbonati, e dunque anche i clienti della televisione satellitare potranno seguire questa partita di Serie A. L’alternativa resta quella di aver sottoscritto un abbonamento a Dazn e attivare il servizio di diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS

LE MOSSE DI INZAGHI

Per fronteggiare la temibile Vecchia Signora, Inzaghi certo nel disegnare le probabili formazioni di Lazio e Juventus non rinuncerà al consueto 3-5-2, dove ovviamente il protagonista annunciato sarà il goleador Ciro Immobile , capocannoniere del campionato. Ecco che al fianco del bomber di origine campana domani poi dovremmo vedere dal primo minuto Correa, anche se Caicedo rimane sempre a disposizione. Per la mediana sono poi maglie consegnate per il tecnico biancoceleste: saranno infatti Lazzari e Lulic i titolari sull’esterno del reparto, mentre al centro si fanno avanti Milinkovic Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto. Per la difesa non ci attendiamo poi ulteriori sorprese: Radu, Acerbi e Luiz Felipe saranno i titolari confermati in questa 15^ giornata, anche se Bastos rimane sempre pronto dalla panchina

LE SCELTE DI SARRI

Per le probabili formazioni di Lazio Juventus, Sarri invece non rinuncerà al classico 4-3-1-2, dove però sono proprio in attacco i maggiori dubbi del tecnico bianconero. Ecco infatti che in avanti il punto fermo rimane Cristiano Ronaldo, ma è per la maglia al fianco del lusitano che Higuain e Dybala si battono sul 50:50. Pure sulla trequarti è battaglia tra Ramsey e Bernardeschi per il ruolo di titolare, ma è ben difficile individuare un favorito netto tra i due, tenuto conto che settimana prossima la Juventus sarà pure impegnata in Champions League. Poche incertezze nella mediana dove l’assenza accertata di Khedira sarà sarà colmata da Rodrigo Bentancur: con lui non mancheranno i soliti Pjanic e Matuidi. In difesa vi sarà infine poi ancora spazio dal primo minuto per il duo Cuadrado-Alex Sandro: al centro si candidano Bonucci e De Ligt, ma pure Demiral ha buone chance di essere chiamato in causa domani sera.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic Savic, 6 L Leiva, 10 L Alberto, 19 Lulic; 11 Correa, 17 Immobile All. Inzaghi

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 A. Sandro; 30 Bentancur, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 8 Ramsey; 10 Dybala, 7 C Ronaldo Al.. Sarri



