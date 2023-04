PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS/ Diretta tv: Locatelli oppure Paredes?

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS: A CENTROCAMPO

Per aggiungere qualcosa in più circa le probabili formazioni di Lazio Juventus, possiamo dire che l’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri, in questa partita da grande ex per lui sempre molto speciale, andrà sul sicuro per quanto riguarda le scelte dei tre titolari a centrocampo nel suo classico modulo 4-3-3. Nessuna sorpresa, allora vedremo Milinkovic-Savic (a lungo seguito dai bianconeri sul calciomercato) e Luis Alberto come mezzali di lusso ai fianchi del regista, che per la Lazio sarà ancora una volta Cataldi.

Per quanto riguarda invece il centrocampo della Juventus di Massimiliano Allegri, ecco che il modulo ormai è il 3-5-2 per i bianconeri. Nel folto centrocampo a cinque, a destra stavolta De Sciglio sembra essere in vantaggio nel ballottaggio con Cuadrado, poi ecco un altro dubbio nel cuore del reparto, con Locatelli che dovrebbe essere favorito su Paredes come regista, Rabiot e Fagioli invece dovrebbero essere le due mezzali titolari ed infine Kostic agirà come titolare sulla fascia sinistra. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Lazio Juventus ci avviciniamo alla partita che domani sera allo stadio Olimpico sarà sicuramente la partita di cartello della ventinovesima giornata di Serie A, che ci fa compagnia a ridosso della Pasqua. I padroni di casa biancocelesti di mister Maurizio Sarri sono nella posizione migliore possibile, cioè secondi alle spalle solo del Napoli, prima della sosta avevano vinto il derby e sono ripartiti espugnando il campo di Monza, per cui la Lazio sta consolidando il secondo posto ed è messa molto bene nella grande volata per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Più difficile dire quali siano gli obiettivi e gli orizzonti per la Juventus di Massimiliano Allegri, per la quale c’è naturalmente la variabile della penalizzazione. Possiamo dire che la Juventus è in striscia positiva ed è sempre molto solida, con una nuova vittoria si porterebbe ancora più vicina al gruppone già citato nonostante il -15, il resto non è nelle mani di Allegri e dei suoi calciatori. Di certo questa partita è molto attesa, sarà quindi opportuno adesso esaminare tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Lazio Juventus.

DIRETTA LAZIO JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Lazio Juventus sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS

LE SCELTE DI SARRI

Le probabili formazioni di Lazio Juventus ci dicono che l’allenatore di casa e grande ex Maurizio Sarri sceglierà naturalmente il suo classico modulo 4-3-3, con ben poche sorprese fra i titolari anche perché la rosa è praticamente tutta a disposizione del mister: ecco allora Provedel in porta, protetto dalla difesa a quattro con Hysaj (oppure Lazzari) a destra, Casale e Romagnoli centrali e Marusic a sinistra; nessuna sorpresa a centrocampo, dove allora vedremo Milinkovic-Savic e Luis Alberto come mezzali lusso ai fianchi del regista Cataldi; infine anche in attacco tutto dovrebbe andare secondo logica, con Felipe Anderson a destra, Immobile centravanti e Zaccagni a sinistra, mentre Pedro sarà la prima alternativa al tridente biancoceleste per il big-match del sabato di Pasqua.

LE MOSSE DI ALLEGRI

Per quanto riguarda invece le mosse di Massimiliano Allegri, ecco che le probabili formazioni di Lazio Juventus dovrebbero riservarci il modulo 3-5-2 che ormai è diventato il punto di riferimento per i bianconeri. Spazio allora naturalmente a Szczesny in porta, protetto dalla difesa a tre tutta brasiliana con Danilo, Bremer e Alex Sandro; passando al folto centrocampo a cinque, a destra stavolta De Sciglio sembra essere in vantaggio nel ballottaggio con Cuadrado, poi ecco Fagioli, Locatelli che dovrebbe essere favorito su Paredes come regista, Rabiot ed infine Kostic a sinistra; infine, nel tandem d’attacco bianconero ecco sicuramente Di Maria, mentre il ruolo di centravanti potrebbe essere conteso fra Vlahovic e Milik, con il serbo che pare favorito.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.











