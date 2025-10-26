Probabili formazioni Lazio Juventus, le quote e le ultime notizie su moduli e titolari per il big-match di Serie A, oggi domenica 26 ottobre 2025

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS: SARRI E TUDOR, INCROCIO SPECIALE

Due ex in panchina rendono ancora più intrigante l’appuntamento con le probabili formazioni Lazio Juventus, il posticipo della domenica sera che chiuderà l’ottava giornata di Serie A allo stadio Olimpico. Partita speciale quindi per Maurizio Sarri e Igor Tudor, che però avranno ben poco tempo per pensare ai ricordi in un momento in cui l’attualità impone bilanci non molto positivi.

La Lazio arriva dal pareggio sul campo dell’Atalanta, che naturalmente di per sé è un risultato positivo ma che non ha cambiato il trend di una prima parte di stagione abbastanza modesta per i biancocelesti, che sono nella seconda metà della classifica pur avendo il vantaggio di non giocare le Coppe. Francamente, finora ci si attendeva certamente di più.

Il discorso ovviamente vale pure per la Juventus, che non vince una partita addirittura dal 13 settembre scorso: in seguito sono arrivati prima cinque pareggi consecutivi e poi due sconfitte dopo la sosta, a Como e contro il Real Madrid, anche se la prestazione al Bernabeu ha lasciato almeno la sensazione di un possibile cambio di tendenza, che però va dimostrato con i fatti.

Questo allora sarà l’obiettivo che però si scontra con l’esigenza dei padroni di casa di dare una svolta al cammino di questa stagione. Ecco perché per Sarri e Tudor questa non può essere la partita dell’amarcord, ma dovrà esserlo della concretezza: questa necessità quanto andrà ad incidere sulle probabili formazioni Lazio Juventus?

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai ci dicono che il pronostico su Lazio Juventus sorride agli ospiti bianconeri: infatti il segno 2 è valutato a 2,35 contro il 3,25 in caso di segno 1, differenza comunque non nettissima e che vede una via di mezzo nel pareggio, quotato a 3,10.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS

DUE DUBBI PER SARRI

Maurizio Sarri ha due ballottaggi ancora aperti nelle probabili formazioni Lazio Juventus. Il primo è quello tra Hysaj e Lazzari come terzino destro nella difesa a quattro completata poi da Gila, Romagnoli e Marusic davanti al portiere Provedel.

Il modulo dei biancocelesti è il 4-3-3 e il terzetto di centrocampo dovrebbe essere sostanzialmente definito, con Guendouzi, Cataldi e Basic titolari, mentre nel tridente d’attacco abbiamo l’altro dubbio della vigilia, con Isaksen favorito su Pedro come esterno destro al fianco della prima punta Dia, con Zaccagni naturalmente ala sinistra.

TRE BALLOTTAGGI PER TUDOR

Sono invece tre i dubbi potenzialmente da definire per Igor Tudor nelle probabili formazioni Lazio Juventus.

Per i bianconeri modulo 3-4-2-1, nella retroguardia sembra tutto chiaro grazie al portiere Di Gregorio e davanti a lui il terzetto formato da Gatti, Rugani e Kelly; sulla fascia destra potrebbe esserci Kalulu, che però è insidiato da Joao Mario.

Nel mezzo la certezza è Thuram perché invece Locatelli è insidiato da McKennie, a sinistra avremo Cambiaso e altre due certezze sono Conceicao e Yildiz sulla trequarti, perché invece come terminale offensivo si riproporrà ancora una volta il ballottaggio fra David e Vlahovic, col primo forse leggermente favorito.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor.