Probabili formazioni Lazio Juventus/ Quote: dove giocherà Pedro? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Lazio Juventus sono un appuntamento irrinunciabile per presentare il grande anticipo della tredicesima giornata di Serie A, una sfida affascinante allo stadio Olimpico sia per l’importanza della posta in palio tra due formazioni che puntano entrambe alla qualificazione per la prossima Champions League sia perché il duello più acceso sarà proprio quello tra i due allenatori Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, le cui mosse avranno dunque grande importanza.

Prima della sosta erano arrivate due vittorie che avevano naturalmente rilanciato le ambizioni di Lazio e Juventus. Per i capitolini pronostico onorato con un netto 3-0 casalingo contro la Salernitana, la Juventus invece aveva vinto in extremis contro la Fiorentina ma certo servono altri successi per rimettersi in linea con le ambizioni bianconere. Tutto ciò premesso, andiamo allora a scoprire quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Lazio Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Scopriamo nel frattempo le quote per il pronostico su Lazio Juventus. Ospiti favoriti, il segno 2 è quotato a 2,30 mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di vittoria della Lazio (segno 1) e fino a 3,45 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS

LE SCELTE DI SARRI

Nelle probabili formazioni di Lazio Juventus, dobbiamo escludere dai titolari per Maurizio Sarri il bomber Immobile: se non altro è rientrato l’allarme per un colpo alla caviglia preso da Pedro in settimana, lo spagnolo potrebbe giocare a sinistra con Muriqi in mezzo, ma potrebbe anche agire da falso 9 dando spazio a Zaccagni sulla fascia. La certezza in attacco è dunque Felipe Anderson, che sarà l’ala destra del tridente capitolino.

Arretrando in difesa, dovrebbero esserci buone notizie per Lazzari, a sua volta a rischio. Non ci dovrebbe di conseguenza essere bisogno di dirottare Hysaj a destra, confermandolo come terzino sinistro; in mezzo ci sono regolarmente Luiz Felipe e Acerbi, con Pepe Reina ovviamente in porta. Per quanto riguarda il centrocampo, Luis Alberto sembra finalmente aver ripreso i gradi del titolare: lo spagnolo sarà dunque una delle due mezzali al pari di Milinkovic-Savic ai fianchi del regista Lucas Leiva, riferimento per tutta la squadra.

LE MOSSE DI ALLEGRI

Sul fronte bianconero, senza dubbio Chiellini è il grande assente nelle probabili formazioni di Lazio Juventus, anche se Massimiliano Allegri dovrà rinunciare pure a De Sciglio e Bernardeschi, senza dimenticare che Dybala e Bentancur sono rientrati acciaccati dal Sud America. Dunque, nel 4-4-2 di Allegri il primo nodo da sciogliere è la presenza di Cuadrado: giocherà se Chiesa sarà spostato in attacco con Morata, che è la certezza. Resta valida anche la soluzione Kulusevski e naturalmente Dybala, se darà garanzie per essere titolare.

A centrocampo si preparano a giocare nella coppia centrale Locatelli e McKennie, anche perché Bentancur non dovrebbe essere rischiato titolare in ogni caso, mentre come esterno sinistro agirà Rabiot. In difesa certamente avremo Szczesny in porta, con De Ligt che farà coppia con Bonucci davanti al polacco, sulle fasce pochi dubbi con i due brasiliano Danilo e Alex Sandro titolari come terzini, nonostante i freschi impegni con i verdeoro nelle qualificazioni Mondiali.

IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro. All. Sarri.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata. All. Allegri.



