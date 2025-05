PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS: TUTTE LE MOSSE PER LO “SPAREGGIO”

Fascino enorme per le probabili formazioni Lazio Juventus, alla terzultima giornata del campionato di Serie A infatti biancocelesti e bianconeri ci arrivano a pari punti in classifica e quindi alla pari anche nella corsa ad un posto nella prossima Champions League. La Lazio di Marco Baroni arriva dalla vittoria di Empoli che ha sicuramente rilanciato le ambizioni dei capitolini, che stasera allo stadio Olimpico proveranno a fare affidamento anche sul fattore campo per firmare una vittoria che avrebbe incidenza enorme.

La Juventus di Igor Tudor arriva invece dal pareggio di Bologna, un risultato in sé positivo ma che ovviamente ha un po’ ingarbugliato la situazione dei bianconeri, che tra l’altro sono quelli con la maggiore necessità economica di qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. Insomma, sarà vietato sbagliare le mosse per questa partita: analizziamo allora con la massima attenzione possibile tutte le notizie sulle probabili formazioni Lazio Juventus.

PRONOSTICI E QUOTE: DIFFICILE SBILANCIARSI

I pronostici su una partita così delicata ci indicano che le quote Snai non si sbilanciano troppo su Lazio Juventus: il segno 1 è indicato a 2,40 mentre il segno 2 a 2,95, infine con un pareggio si arriverebbe alla quota di 3,15.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS

HYSAJ SQUALIFICATO PER BARONI

Hysaj sarà squalificato, nelle probabili formazioni Lazio Juventus di conseguenza Marco Baroni nel modulo 4-2-3-1 dovrebbe schierare davanti a Mandas (che ormai è il portiere titolare) Marusic come esterno destro, con Gila e Romagnoli centrali più Pellegrini terzino a sinistra; in effetti non sembrano esserci particolari dubbi di formazione per la Lazio, si dovrebbe proseguire poi con Guendouzi e Rovella a centrocampo e con una trequarti composta da Isaksen, Dia e Zaccagni da destra a sinistra, per un reparto offensivo infine completato da Castellanos in qualità di centravanti.

YILDIZ ANCORA FUORI PER TUDOR

Idee piuttosto chiare anche per l’ex Igor Tudor nelle probabili formazioni Lazio Juventus. In questo caso lo squalificato è Yildiz e il dubbio potrebbe essere tra Gatti e Rouhi: ruoli diversi, se giocasse il classe 2004 cambierebbe anche la posizione di Savona. La soluzione più verosimile tuttavia è un modulo 3-4-2-1 con Di Gregorio protetto da Kalulu, Veiga e appunto Gatti; a centrocampo Weah esterno destro, con Savona dall’altra parte e in mezzo al campo Locatelli e Thuram; pochi dubbi in attacco, dove dovremmo vedere Nico Gonzalez e McKennie a sostegno di Kolo Muani, nettamente favorito su Vlahovic per la maglia da prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS: IL TABELLINO

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Gatti; Weah, Locatelli, Thuram, Savona; Gonzalez, McKennie; Kolo Muani. All. Tudor.