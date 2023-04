PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS/ Quote: si è fermato De Sciglio (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS: GLI ASSENTI

Non c’è moltissimo da dire per quanto riguarda le assenze nelle probabili formazioni di Lazio Juventus, perché la situazione è ottimale per i biancocelesti del grande ex Maurizio Sarri, che ha la rosa della sua Lazio sostanzialmente al completo, ma tutto sommato non si può lamentare troppo nemmeno l’allenatore dei bianconeri, mister Massimiliano Allegri, che dovrà rinunciare solamente allo squalificato Kean, ancora fermo dopo il derby d’Italia in campionato, mentre in infermeria c’è solamente De Sciglio, fermato in extremis da un affaticamento muscolare, oltre al veterano Bonucci, che però almeno per la panchina dovrebbe recuperare.

A questo punto, per dire qualcosa in più circa i giocatori che potrebbero essere a rischio, possiamo ricordare quali sono i diffidati delle due squadre, che naturalmente saranno squalificati al prossimo cartellino giallo: per la Lazio si tratta del solo Cataldi, mentre per la Juventus sono in diffida i due brasiliani Alex Sandro e Danilo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Lazio Juventus, analizzando le mosse del grande ex Maurizio Sarri e del suo illustre collega Massimiliano Allegri, ci presentano la grande sfida di stasera allo stadio Olimpico, pezzo forte della ventinovesima giornata di Serie A. Vogliamo parlare innanzitutto della Juventus, squadra che è in striscia positiva ed è sempre molto solida, ma il cui destino naturalmente è legato anche alle sentenze che arriveranno dalla giustizia sportiva. Il mister e i suoi calciatori possono tuttavia incidere solo sul campo e una vittoria questa sera sarebbe la conferma che la Vecchia Signora vale almeno le prime quattro posizioni sul campo.

Attenzione però naturalmente ai padroni di casa biancocelesti di mister Maurizio Sarri, che invece nella grande volata per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League sono nella posizione migliore possibile, cioè secondi alle spalle solo dell’ormai inattaccabile Napoli, prima della sosta avevano vinto il derby e sono ripartiti espugnando il campo di Monza. Inoltre la Lazio è l’unica di tutte le squadre coinvolte (insieme all’Atalanta) a poter pensare solo al campionato: naturalmente è un rimpianto essere già uscita dalle Coppe, ma in ottica Serie A questo è un ulteriore vantaggio. Di certo questa partita è molto attesa, quindi non perdiamo altro tempo per presentare le ultime notizie circa le probabili formazioni di Lazio Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico su Lazio Juventus. C’è notevole equilibrio fra tutte le ipotesi, tanto che il segno 1 per la vittoria della Lazio è quotato a 2,75, mentre poi si sale di pochissimo per il segno 2, dato che il successo della Juventus è proposto a 2,85, infine il pareggio è (di poco) l’ipotesi più remunerativa, dal momento che il segno X varrebbe esattamente 3,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS

LE SCELTE DI SARRI

Le probabili formazioni di Lazio Juventus ci dicono che l’allenatore di casa e grande ex Maurizio Sarri sceglierà naturalmente il suo classico modulo 4-3-3, con ben poche sorprese fra i titolari anche perché la rosa è praticamente tutta a disposizione del mister: ecco allora Provedel in porta, protetto dalla difesa a quattro con Hysaj (oppure Lazzari) a destra, Casale e Romagnoli centrali e Marusic a sinistra; nessuna sorpresa a centrocampo, dove allora vedremo Milinkovic-Savic e Luis Alberto come mezzali lusso ai fianchi del regista Cataldi; infine anche in attacco tutto dovrebbe andare secondo logica, con Felipe Anderson a destra, Immobile centravanti e Zaccagni a sinistra, mentre Pedro sarà la prima alternativa al tridente biancoceleste per il big-match del sabato di Pasqua.

LE MOSSE DI ALLEGRI

Per quanto riguarda invece le mosse di Massimiliano Allegri, ecco che le probabili formazioni di Lazio Juventus dovrebbero riservarci il modulo 3-5-2 che ormai è diventato il punto di riferimento per i bianconeri. Spazio allora naturalmente a Szczesny in porta, protetto dalla difesa a tre tutta brasiliana con Danilo, Bremer e Alex Sandro; passando al folto centrocampo a cinque, a destra stavolta De Sciglio sembra essere in vantaggio nel ballottaggio con Cuadrado, poi ecco Fagioli, Locatelli che dovrebbe essere favorito su Paredes come regista, Rabiot ed infine Kostic a sinistra; infine, nel tandem d’attacco bianconero ecco sicuramente Di Maria, mentre il ruolo di centravanti potrebbe essere conteso fra Vlahovic e Milik, con il serbo che pare favorito.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.











