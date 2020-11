Probabili formazioni Lazio Juventus/ Quote, Morata o Dybala dal primo minuto?

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS: I FAVORITI PER IL BIG MATCH

Sono ora riflettori puntati sulle probabili formazioni di Lazio Juventus, big match della settima giornata di Serie A, che si accenderà solo alle ore 12.30 tra le mura dello stadio Olimpico di Roma. Siamo infatti veramente impazienti di conoscere quali saranno le mosse di Inzaghi come di Pirlo per questa sfida, che pur mette in palio punti preziosissimi. Specie siamo curiosi di capire come si comporterà il tecnico della squadra biancoceleste, dopo il caos tamponi scoppiato solo in settimana: sia che Immobile e altri big ci siano o meno Inzaghi ha comunque dovuto studiare soluzioni differenti, pur tenuto conto ovviamente del rivale che oggi si paleserà all’Olimpico. La Juventus, dopo anche il successo in Champions League contro il Ferencvaros ha voglia di correre in campionato e di arrivare alla sosta per le nazionali con un tabellino importante. Andiamo allora a conoscere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Lazio e Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Sulla carta si tratta di sfida ben aperta, ma secondo le quotazioni della Snai, il pronostico del match di Serie A pende per la Vecchia Signora. Nell’1×2 vediamo che il successo della Lazio è stato quotato a 3.55, contro il più basso 2.00 assegnato alla Juventus: il pareggio paga la posta a 3.65.

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS

LE MOSSE DI INZAGHI

Come abbiamo già evidenziato, non sono pochi i casi dubbi per Inzaghi, impegnato a stilare le probabili formazioni di Lazio e Juventus, tra giocatori indisponibili per il caso tamponi e acciaccati da controllare. Ipotizziamo però il caso peggiore e fissato il 3-5-2 vediamo che in caso di indisponibilità di Strakosha, sarà ancora Reina a coprire lo spazio tra i pali. Per la difesa si faranno dunque avanti dal primo minuti Patric, Hoedt e Acerbi, pur con Luis Felipe nel caso pronto dalla panchina. A centrocampo celebriamo però il sicuro ritorno in campo di Luis Alberto, guarito dal coronavirus: al suo fianco oggi si collocheranno Parolo e Milinkovic Savic, mentre toccherà a Marusic e Fares agire in corsia. Rimane certo poi il caso dubbio Immobile: se possibile Ciro sarà dalla partita, ma in caso contrario si farà trovare pronta la coppia Caicedo-Correa.

LE SCELTE DI PIRLO

Non mancano poi dubbi e ballottaggi anche nello spogliatoio di Andrea Pirlo, dove a preoccupare è pure il modulo con cui schierare i propri giocatori. Via libera alla solita difesa a tre davanti a Szczesny o proseguire nell’esperimento del reparto a 4, come già fatto in Champions League solo pochi giorni fa? Scegliere non sarà facile ma se il tecnico bresciano vorrà dare seguito all’esperimento di un reparto a 4 davanti al polacco, ecco che allora qui si candidano per una maglia da titolare Cuadrado, Demiral Chiellini e Danilo. Se poi davanti sarà ancora reparto a 4 ecco che allora le prime scelte di Pirlo per il centrocampo dovrebbero cadere su Kulusevski e McKennie usati come esterni e Rabiot e Bentancur titolari al centro: qui però sono possibili soluzioni differenti. Sarà poi ballottaggio fino all’ultimo per la prima punta tra Morata e Dybala: al fianco di uno di loro ecco sicuramente Cristiano Ronaldo.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2-): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi: Marusic, Milinkovic Savic, Parolo, Luis Alberto, Fares: Caicedo, Correa All. Inzaghi

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Chiellini, Danilo; Kulusevsky, Bentancur, Rabiot, McKennie; C Ronaldo, Morata All. Pirlo



