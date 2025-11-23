Probabili formazioni Lazio Lecce, quote e ultime notizie su moduli e titolari all’Olimpico per la partita di Serie A, oggi domenica 23 novembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO LECCE: QUASI DERBY PER DI FRANCESCO

Scopriamo adesso moduli e titolari che Maurizio Sarri ed Eusebio Di Francesco, per il quale ci sarà quasi aria di derby all’Olimpico oggi, domenica 23 novembre 2025, sceglieranno nelle probabili formazioni Lazio Lecce verso la partita che sarà valida per la dodicesima giornata di Serie A.

La Lazio era arrivata alla sosta con la sconfitta contro l’Inter, per i biancocelesti questa è una stagione che proprio non riesce a decollare nonostante l’assenza delle Coppe europee e allora bisognerà sfruttare questo turno potenzialmente favorevole per inseguire la vittoria e rilanciarsi in classifica.

Il Lecce invece, dopo il prezioso colpo sul campo della Fiorentina, ha pareggiato contro il Verona mancando l’occasione per staccarsi in modo più deciso dalla zona calda. La classifica resta dignitosa ma ovviamente non rassicurante, i due successi stagionali però sono arrivati entrambi i in trasferta e allora chissà se i salentini si confermeranno corsari.

Di certo serve un guizzo ad entrambe, magari le due settimane di lavoro in occasione della sosta avranno portato consiglio e allora adesso noi dobbiamo dedicarci più nel dettaglio alle mosse di Sarri e Di Francesco: che cosa avranno escogitato nelle probabili formazioni Lazio Lecce?

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico molto chiaro su Lazio Lecce secondo le quote Snai: segno 1 nettamente favorito a 1,60, poi si sale a quota 3,70 in caso di pareggio ed infine una vittoria esterna del Lecce sarebbe offerta a 6,00.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO LECCE

DIA CENTRAVANTI PER SARRI

Nelle probabili formazioni Lazio Lecce sembra tutto chiaro per Maurizio Sarri, anche perché Castellano non è ancora recuperato e allora sarà Dia il centravanti nel mezzo del tridente d’attacco nel 4-3-3 biancoceleste, con Isaksen e Zaccagni esterni. Tutto chiaro a centrocampo, dove i tre titolari saranno Guendouzi, Cataldi in cabina di regia e Basic, ma sostanzialmente anche nel reparto arretrato, dove vedremo Provedel in porta e davanti a lui Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares, sebbene come terzino sinistro ci sia ancora qualche chance anche per Pellegrini.

UN BALLOTTAGGIO PER DI FRANCESCO

Un dubbio invece per Eusebio Di Francesco nelle probabili formazioni Lazio Lecce, dove il tecnico dei salentini deve decidere fra Banda e Sottil come ala sinistra per completare il tridente d’attacco con Tete Morente a destra e Stulic prima punta. Anche per il Lecce il modulo è il 4-3-3, a centrocampo giocheranno Coulibaly, Ramadani e Berisha, anche se c’è ancora qualche speranza pure per Maleh, mentre davanti al portiere Falcone la difesa a quattro vedrà titolari da destra a sinistra Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO LECCE: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Tete Morente, Stulic, Banda. All. Di Francesco.