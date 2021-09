Probabili formazioni Lazio Lokomotiv Mosca/ Diretta tv, ancora turnover per Sarri

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO LOKOMOTIV MOSCA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Lazio Lokomotiv Mosca, bella sfida per la seconda giornata a gironi dell’Europa league, che pure si accenderà domani all’Olimpico alle ore 21.00. Dopo l’entusiasmante vittoria nel Derby della capitale, i biancocelesti di Sarri tornano in campo per riscattare il KO recuperato sul Galatasaray nei primo turno di Europa league: di fronte un avversario da non sottovalutare, ma tutto sommato abbordabile come è quello russo (che ha pareggiato al debutto in coppa con il Marsiglia).

Probabili formazioni Atalanta Young Boys/ Quote, Ilicic da centravanti tattico?

E contro cui il tecnico potrebbe anche variare appena le cose (come già fatto in precedenza). La Lazio dopo tutto è crescita anche nelle ultime settimane e il tecnico ha gran fiducia nei tuoi giocatori, anche chi magari fin qui ha giocato poco. Vedremo comunque ora quali saranno le sue mosse per le probabili formazioni di Lazio Lokomotiv Mosca.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATLETICO MADRID/ Quote: riflettori puntati su Tonali

LAZIO LOKOMOTIV MOSCA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta tv di Lazio Lokomotiv Mosca sarà trasmessa su Tv8, e dunque avremo un appuntamento in chiaro per tutti; in alternativa resta sempre valida la possibilità, in questo caso però solo per gli abbonati alla televisione satellitare, di seguire la partita di Europa League attraverso il decoder di Sky, oppure grazie al servizio di diretta streaming video tramite DAZN, visibile tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO LOKOMOTIV MOSCA

LE MOSSE DI SARRI

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CHELSEA/ Diretta tv: attacco obbligato per Allegri

Come abbiamo appena accennato, per le probabili formazioni di Lazio Lokomotiv Mosca abbiamo ipotizzato per Sarri un leggero turnover, un po’ in tutti i settori dello schieramento biancoceleste. Fissato il consueto 4-3-3, ecco che domani all’Olimpico avremo ancora Acerbi e Hysaj in difesa, ma questa volta accompagnati da Patric al centro e dal Lazzari sulla corsia a destra dello schieramento: nuova chance per Strakosha tra i pali.

Per il centrocampo rimane indispensabile un giocatore come Luis Alberto, ma già Leiva potrebbe venir sostituto da Cataldi e pure Akpa Akro scalpita per una maglia da titolare domani con i russi. In attacco ambio turnover con solo Felipe Anderson (in gol nel derby) confermato dal primo minuto: avremo Muriqi e Raul Moro: Immobile rimarrà comunque ben pronto.

LE SCELTE DI NIKOLIC

Pure sarà speculare 4-3-3 russo per le probabili formazioni di Lazio Lokomotiv Mosca, con il tecnico che certo punterà domani tutto sul numero 1 Guilherme (squalificato nel prossimo turno di campionato). Davanti al portiere brasiliano, ecco che si faranno avanti in difesa Magkeev e Cerqueira, mentre in corsia avremo l’ex Roma Jedvaj in coppia con Rybus (che prenderà il posto dello squalificato Tiknizyan).

Per il centrocampo irrinunciabile un giocatore come Barinov, in campo dal primo minuto com Kulinov e Beka Beka, rimasto a riposo nel match col Khimki pochi giorni fa. In avanti avremo poi Smolev in prima punta con Kamano e Zhemaletdinov sull’esterno: attenzione però a Kerk, che rimane pronto in panchina.

IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Akpa-Akpro, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Raul Moro. All. Sarri

LOKOMOTIV MOSCA (4-3-3): Guilherme; Jedvaj, Magkeev, Cerqueira, Rybus; Kulikov, Barinov, Beka Beka; Zhemaletdinov, Smolov, Kamano. All. Nikolic



© RIPRODUZIONE RISERVATA