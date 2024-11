PROBABILI FORMAZIONI LAZIO LUDOGORETS: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Sulla carta è l’occasione perfetta per allungare ancora, le probabili formazioni Lazio Ludogorets ci presentano infatti una partita nella quale gli uomini di mister Marco Baroni potranno provare ad allungare la striscia di quattro vittorie consecutive che già colloca la Lazio come capolista solitaria del girone unico di Europa League. Si potrebbe anche fare turnover, ma senza perdere di vista l’obiettivo di chiudere la pratica qualificazione agli ottavi (a questo punto i playoff sarebbero una delusione) il più velocemente possibile.

Formazioni Tottenham Roma/ Quote, c'è Dybala dietro Dovbyk (Europa League, 28 novembre 2024)

Si parlava di un’occasione teoricamente favorevole, dal momento che stasera allo stadio Olimpico arriveranno i bulgari del Ludogorets, che finora hanno raccolto un solo punto in quattro giornate e non dovrebbero essere un’insidia per una Lazio che sta facendo benissimo anche in campionato. Queste almeno sono le sensazioni alla vigilia, che adesso ci accompagnano a un esame più attento delle probabili formazioni Lazio Ludogorets…

Formazioni Union Saint Gilloise Roma/ Quote, Juric con i migliori! (Europa League, 7 novembre 2024)

QUOTE E PRONOSTICO SULLA CARTA A SENSO UNICO

Nelle probabili formazioni diamo però spazio anche al pronostico di Lazio Ludogorets, che in verità dovrebbe essere a senso unico secondo le quote Snai. La vittoria biancoceleste sembra praticamente certa e il segno 1 è quotato a 1,21; si sale poi già a 6,50 per il segno X in caso di pareggio; infine, un’impresa del Ludogorets varrebbe ben 12 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO LUDOGORETS

IL TURNOVER DI BARONI

Le probabili formazioni Lazio Ludogorets dovrebbero caratterizzarsi per un turnover abbastanza marcato da parte di Marco Baroni, per cui cerchiamo di scoprire i possibili titolari nel modulo biancoceleste 4-2-3-1. Il portiere stasera dovrebbe essere Mandas; davanti a lui, possiamo disegnare una difesa a quattro formata da Marusic, Gigot, Patric e Pellegrini da destra a sinistra, con una sola conferma rispetto all’ultima giornata di campionato; nel cuore della mediana dovremmo invece vedere la coppia formata da Guendouzi e Vecino; in avanti, citiamo come esterno destro Tchaouna, in posizione centrale Dia e come ala sinistra Pedro, alle spalle di Noslin che ha ormai scontato la sua squalifica europea e quindi dovrebbe essere il centravanti.

Formazioni Lazio Porto/ Quote, Baroni cambia quasi tutto: Dia centravanti (Europa League, 7 novembre 2024)

SCOPRIAMO LE SCELTE DI JOVICEVIC

Per quanto riguarda gli ospiti bulgari, le probabili formazioni Lazio Ludogorets ci parlano naturalmente di una trasferta molto difficile se vista con gli occhi del croato Igor Jovicevic, allenatore del Ludogorets. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-3, tatticamente simile a quello della Lazio: in porta indichiamo Padt; davanti a lui nella difesa a quattro bulgara potrebbero giocare Son, Almeida, Verdon e Witry; linea a tre invece nel centrocampo del Ludogorets, con Duarte, Rwan Seco e Yordanov possibili titolari; infine, le tre maglie nel tridente d’attacco dovrebbero andare a Rick a sinistra, al centravanti Duah e all’ala sinistra Marcus.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO LUDOGORETS: IL TABELLINO

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Dia, Pedro; Noslin. All. Baroni.

LUDOGORETS (4-3-3): Padt; Son, Almeida, Verdon, Witry; Duarte, Rwan Seco, Yordanov; Rick, Duah, Marcus. All. Jovicevic.