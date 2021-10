Probabili formazioni Lazio Marsiglia/ Diretta tv: tanti ex “italiani” nell’OM

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MARSIGLIA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Lazio Marsiglia ci accompagnano verso la partita che domani sera allo stadio Olimpico sarà valida per la terza giornata del girone E di Europa League. La Lazio di Maurizio Sarri viaggia fra alti e bassi: l’abbiamo visto in campionato, dove comunque la vittoria contro l’Inter ha riportato il sereno, ma anche in Europa League, dove i biancocelesti nelle due precedenti uscite hanno perso contro il Galatasaray e vinto contro la Lokomotiv Mosca. Adesso servirebbe sfruttare il doppio turno casalingo con un’altra vittoria per mettere in discesa il cammino europeo…

All’Olimpico arriveranno dunque i francesi dell’Olympique Marsiglia, che finora in Europa League vantano due pareggi su due. Per l’OM un altro pareggio, essendo in trasferta, non sarebbe negativo, di certo bisognerà fare i conti con tanti ex del calcio italiano, che conoscono molto bene la Lazio e in vari casi sentiranno pure aria di derby. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Lazio Marsiglia.

DIRETTA LAZIO MARSIGLIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Marsiglia sarà trasmessa dalla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, mentre per quanto riguarda la diretta streaming video dobbiamo notare che, oltre alla possibilità per gli abbonati tramite il servizio Sky Go, essa sarà disponibile inoltre anche sulla piattaforma DAZN, naturalmente pure in questo caso su abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MARSIGLIA

LE MOSSE DI SARRI

Le probabili formazioni di Lazio Marsiglia vedranno naturalmente Maurizio Sarri alla ricerca del giusto equilibrio tra rotazione della rosa e impiego dei giocatori migliori in questo momento. Potremmo ipotizzare un modulo 4-3-3 con il rilancio di Strakosha tra i pali e davanti a lui la difesa a quattro formata da Lazzari, Luiz Felipe (che in campionato è stato espulso), Acerbi (che ha saltato per squalifica l’Inter) e Radu da destra a sinistra; a centrocampo potrebbe esserci una rotazione piuttosto ampia e allora ecco come possibili titolari Basic, Cataldi in cabina di regia e Luis Alberto che garantisce comunque la qualità; infine in attacco ecco che potrebbero agire dal primo minuto Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, per il quale si tratterebbe di una grande occasione da cogliere.

LE SCELTE DI SAMPAOLI

Come abbiamo già accennato in breve, le probabili formazioni di Lazio Marsiglia dovrebbero poi riservarci tanti nomi assai noti in Italia anche nelle fila dell’Olympique Marsiglia, il cui allenatore Jorge Sampaoli potrebbe affidarsi a un modulo 4-2-3-1. In porta ecco subito un ex Roma come Pau Lopez, che sentirà dunque aria di derby; davanti a lui nella difesa a quattro ecco da destra a sinistra l’ex Sassuolo e Fiorentina Lirola, Alvaro, Saliba e Peres; nel cuore della mediana la coppia formata da Guendouzi e Gueye; sulla trequarti Cengiz Under, Harit e Gerson, ben due su tre dunque sono ex della Roma; infine a completare il reparto offensivo ecco la prima punta Milik, un altro giocatore che in Italia non ha bisogno di presentazioni.

IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pau Lopez; Lirola, Alvaro, Saliba, Peres; Guendouzi, Gueye; Under, Harit, Gerson; Milik. All. Sampaoli.



