Probabili formazioni Lazio Midtjylland/ Diretta tv: Manuel Lazzari è squalificato

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MIDTJYLLAND: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Analizziamo le probabili formazioni di Lazio Midtjylland: la partita si gioca alle ore 18:45 di giovedì 27 ottobre presso lo stadio Olimpico, ed è valida per la quinta giornata nel gruppo F di Europa League 2022-2023. La situazione nel girone è francamente incredibile: le quattro squadre sono appaiate a 5 punti, perché abbiamo una vittoria a testa con due pareggi (ovviamente anche una sconfitta) e dunque è tutto in divenire. La Lazio ha sprecato un bel match point facendosi riprendere dallo Sturm Graz nell’ultimo turno, ma naturalmente lo stesso si può dire delle altre: stasera di conseguenza si deve vincere per sparigliare le carte.

Anche perché, va ricordato, la partita che la Lazio ha perso è proprio quella in terra danese: il Midtjylland aveva vinto con un clamoroso 5-1 il match di andata, dunque Maurizio Sarri deve anche provare a girare la doppia sfida diretta a suo vantaggio anche se non sarà certo questo il tema principale della serata. Vedremo come andranno le cose all’Olimpico; mentre aspettiamo che arrivi giovedì sera, possiamo fare la nostra rapida valutazione circa le scelte operate dai due allenatori, prendendoci un po’ di tempo per analizzare in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Lazio Midtjylland.

DIRETTA LAZIO MIDTJYLLAND STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Midtjylland sarà trasmessa su Sky Sport Uno, canale che trovate al numero 201 del vostro decoder: la partita per la quinta giornata di Europa League sarà dunque un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare, che come al solito potranno attivare il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MIDTJYLLAND

I DUBBI DI SARRI

Ovviamente Maurizio Sarri gioca con il 4-3-3, e in Lazio Midtjylland tornerà a presentare qualche giocatore che non è partito titolare nella bellissima vittoria di Bergamo. L’unico reparto che dovrebbe rimanere invariato, a tutti gli effetti, è l’attacco: qui infatti bisogna fare i conti con l’infortunio di Immobile, e allora rivedremo Felipe Anderson nel ruolo di finto centravanti a scambiarsi comunque la posizione e gli incarichi con Pedro e Zaccagni – quest’ultimo sta vivendo una grande stagione realizzativa. A centrocampo invece Luis Alberto, ormai regolarmente sacrificato in campionato, dovrebbe essere titolare sulla mezzala; da definire la posizione di Sergej Milinkovic-Savic che però dovrebbe esserci, a fare da playmaker basso questa volta sarebbe Marcos Antonio che è pronto a prendere il posto di Cataldi. Per quanto riguarda la difesa, l’intoccabile Provedel sarà nuovamente tra i pali; per le corsie è squalificato Manuel Lazzari, dunque avremo Hysaj che agirà a destra con Marusic a sinistra e in mezzo Alessio Romagnoli potrebbe essere confermato, ma questa volta affiancato da Patric.

GLI 11 DI CAPELLAS

Albert Capellas si dispone con un modulo speculare: in Lazio Midtjylland il suo 4-3-3 prevede una difesa con Sviatchenko e Dalsgaard che si prendono le maglie al centro per proteggere il portiere Lossl, mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Thychosen e Paulinho. A centrocampo scelte tecnicamente confermate, salvo sorprese: il regista che dovrà sviluppare la manovra è Emiliano Martinez, come mezzala che possiamo definire di raccordo avremo Kristoffer Olsson mentre a fare da collegamento tra il centrocampo e l’attacco ci sarà la qualità di Evander, prezioso anche con gli inserimenti senza palla. Abbiamo poi il tridente: il cannoniere del Midtjylland è Dreyer che parte largo a destra, lasciando la posizione di prima punta al compagno di reparto Kaba. Sulla sinistra il veterano Pione Sisto va a caccia di una maglia dal primo minuto in questa partita di Europa League, ma la scelta di Capellas per la corsia mancina dovrebbe ricadere ancora su Isaksen.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MIDTJYLLAND: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, A. Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

MIDTJYLLAND (4-3-3): Lossl; Thychosen, Sviatchenko, Dalsgaard, Paulinho; Evander, E. Martinez, Olsson; Dreyer, Kaba, Isaksen. Allenatore: Albert Capellas











